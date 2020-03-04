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4 марта • обновлено в 16:53
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Дель Пьеро включил легенду "Динамо" в список лучших российских футболистов

5.8т
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Знаменитый нападающий "Ювентуса" и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро включил бывшего футболиста киевского "Динамо" украинца Александра Заварова в топ-3 лучших игроков из России.

"Алейников. А еще – Саша Заваров. Они ведь играли за "Юве", это исторические для клуба имена! Я помню, как смотрел их матчи, когда был ребенком. Теперь надо назвать третьего, да? Я вспомнил Яшина, но не видел, как он играет, поэтому подумаю еще. Стоп! Аршавин”, – цитирует слова Дель Пьеро информагентство Sport24.

Алессандро Дель Пьеро

Алессандро Дель Пьеро

Отметим, что легендарный итальянец приехал в Москву, чтобы принять участие во вручении международной премии "РБ" и благотворительном аукционе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дель Пьеро столкнулся с серьезными трудностями при получении российской визы из-за вспышки коронавируса в Италии.

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Персоны
Александр Заваров Алессандро Дель Пьеро
Теги
ФК Ювентус ФК Динамо Киев
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фил филька
фил филька
а патамушта для европы украина и россия это одно и тоже. и только бен дер овцы не согласны с этим)
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