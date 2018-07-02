Декоммунизация по-русски: на ЧМ-2018 болельщики выбросили в мусорку пьяного "Ленина"

На чемпионате мира-2018 в России болельщики сборной Англии выбросили в мусорник мужчину, который был внешне похож на советского вождя Владимира Ленина.

Соответствующее видео опубликовал на YouTube пользователь Стас Подушко. "В России английские фанаты слили в урну мужика, который косил под Ленина. Сейчас, наверное, выйдут сюжеты про англо-бандеровцев", - написал он.

На кадрах слышно, как молодые люди напевают импровизированную "It's England, Mr Lenin", после чего поднимают пьяного мужчину и садят его на мусорку. Тот, в свою очередь, лишь обматерил иностранцев.

Пользователей сети развеселил поступок иностранцев. "Декоммунизация", "Это пять!" "Ленин "синий", позорище!" "Там ему и место", - пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России произошел голый инцидент с болельщиками.