Украина выиграла чемпионат Европы по футболу среди слабослышащих

Сборная Украины стала победителем чемпионата Европы по футболу среди спортсменов с нарушениями слуха, прошедшего в греческом Ираклионе со 2 по 15 июня.

Дефлимпийская сборная Украины Национальный комитет спорта инвалидов Украины

Наши дефлимпийцы стали лучшими среди 16 сборных, которые были разбиты на четыре группы.

Украинцы великолепно провели групповой этап, выйдя в плей-офф с первого места. В 1-м туре "сине-желтые" переиграли команду Англии (3:1), во 2-м туре одержали победу над Францией (2:0), а в заключительном туре оказались сильнее шведов (2:0).

Дефлимпийская сборная Украины Национальный комитет спорта инвалидов Украины

В четвертьфинале украинцы обыграли команду России (2:1), в полуфинае - Ирландии (1:0). Финальная встреча против Германии завершилась со счетом 2:0 в нашу пользу.

Дефлимпийская сборная Украины Национальный комитет спорта инвалидов Украины

Церемония награждения

Напомним, что накануне молодежная сборная Украины по футболу стала чемпионом мира U-20, в финальном матче обыграв Южную Корею.

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