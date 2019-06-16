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Украина выиграла чемпионат Европы по футболу среди слабослышащих

Украина выиграла чемпионат Европы по футболу среди слабослышащих
Наша команда выдала потрясающую результативность
1.1тЧитать материал на украинском

Сборная Украины стала победителем чемпионата Европы по футболу среди спортсменов с нарушениями слуха, прошедшего в греческом Ираклионе со 2 по 15 июня.

Дефлимпийская сборная Украины

Дефлимпийская сборная Украины

Национальный комитет спорта инвалидов Украины

Наши дефлимпийцы стали лучшими среди 16 сборных, которые были разбиты на четыре группы.

Украинцы великолепно провели групповой этап, выйдя в плей-офф с первого места. В 1-м туре "сине-желтые" переиграли команду Англии (3:1), во 2-м туре одержали победу над Францией (2:0), а в заключительном туре оказались сильнее шведов (2:0).

Дефлимпийская сборная Украины

Дефлимпийская сборная Украины

Национальный комитет спорта инвалидов Украины

В четвертьфинале украинцы обыграли команду России (2:1), в полуфинае - Ирландии (1:0). Финальная встреча против Германии завершилась со счетом 2:0 в нашу пользу.

Дефлимпийская сборная Украины

Дефлимпийская сборная Украины

Национальный комитет спорта инвалидов Украины

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Напомним, что накануне молодежная сборная Украины по футболу стала чемпионом мира U-20, в финальном матче обыграв Южную Корею.

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Место
ГрецияИраклион
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