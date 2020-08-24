Дебют Луческу с "Динамо" в УПЛ: обзор спортивных СМИ

Убедительный дебют Мирчи Луческу во главе "Динамо". Скандальная победа "Шахтера" в противостоянии с "Колосом" на фоне неудачи горняков в полуфинале Лиги Европы. Очередная попытка загнать команды УПЛ в единый телепул… Минувшая неделя, ознаменовавшаяся стартом чемпионата страны в главном дивизионе, дала немало тем для размышлений.

НОВЫЙ ПОЧЕРК "ДИНАМО"

Накануне 1-го тура нового чемпионата Украины пресса по традиции активно обсуждала предстоящий сезон, соревнуясь в прогнозах и поиске всевозможных интриг. Чаще других клубов в этом контексте упоминалось киевское "Динамо". В какой футбол будут играть сине-белые под руководством Мирчи Луческу? На кого из игроков намерен делать ставку новый тренер? Смогут ли киевляне навязать "Шахтеру" борьбу за титул?..

Вопросов было поднято немало, и понятно, что по одному матчу ответ на них дать невозможно. Но разгромная победа над "Олимпиком" (4:1) дает повод поклонникам "Динамо" смотреть в будущее с оптимизмом.

Об этом говорил после игры и президент ФК "Динамо" Игорь Суркис, которого активно цитировали СМИ:

"Невооруженным взглядом видны результаты этих трех недель, что Луческу провел в команде… Надеюсь, наши футболисты будут добавлять, все поймут модель и структуру игры Луческу, а она будет построена таким образом, что у нас станет меньше так называемых валидольных матчей… Думаю, с каждым матчем команда будет добавлять и радовать хорошей игрой" (dynamo.kiev.ua, 21.08.20).

Итак, что нового и интересного в игре "Динамо" увидела пресса?

Практически все источники отмечают, что Луческу мастерски справился с кадровыми проблемами в линии обороны, которую в отсутствие Миколенко, Шабанова, Бурды и Попова, по сути, пришлось выстраивать заново.

"Из-за травм мы увидели очень экспериментальный центр обороны – Кендзера-Сирота. Справа в защите сыграл вернувшийся из аренды Тымчик, а вот дыру на левом фланге уже привычно латал Караваев", – уточняет Сергей Горобченко (isport.ua, 22.08.20).

Учитывая, что за весь матч динамовские защитники допустили всего один явный прокол, журналисты и эксперты признают решение тренера удачным. То же самое касается функций центральных полузащитников – Шапаренко играл чуть ниже, ближе к Сидорчуку, а Буяльский больше тратил силы на созидание. В итоге – у обоих получилось весьма органично: маневренный и техничный Шапаренко полезно действовал в фазе перехода в атаку и при выходе из-под прессинга, Буяльский записал в свой актив гол и результативную передачу.

Что же касается тенденций в игре столичной команды, то СМИ указывают сразу на несколько моментов.

Во-первых, "Динамо" значительно прибавило в контроле мяча, который заточен на то, чтобы в финальной трети угрожать сопернику через фланги или полуфланги.

"Средний показатель контроля мяча после матча свидетельствовал о подавляющем преимуществе "Динамо" – 62% на 38%. "Динамо" выполнило 742 передачи с показателем точности в 91%. В прошлом сезоне средний процент точности передач был равен 85%, а показатель контроля – 56%", – оперируют цифрами журналисты Football.ua (22.08.20).

Во-вторых, команда стала играть более интенсивно, чего категорически не хватало ранее, и старается максимально быстро доставлять мяч вперед.

"Де Пена и Цитаишвили постоянно смещаются к центру, освобождая бровку для крайних защитников и создавая мощный кулак атакующих в центре, готовых сыграть на добивании и на отскоке... Такое движение, с постоянной взаимозаменяемостью игроков задает скорость игре. Это то, что мы видели у "Баварии", которая именно за счет скорости перемещения футболистов вынесла "Барселону", а затем "Лион". В "стоячий" футбол сейчас не поиграешь даже, если ты намереваешься сыграть на классе. Класс ничто, когда ему противостоит "физика" и скорость", – отмечаетАртем Жолковский (dynamo.kiev.ua, 22.08.20).

Сравнение с мюнхенским клубом, который в воскресенье выиграл Кубок чемпионов, победив в финале "ПСЖ" (1:0) – это, конечно же, большой аванс. Но стремление обновленного "Динамо" играть в современный футбол – факт, с которым не поспоришь.

В-третьих, и это тоже многие отмечают, динамовцы очень хорошо снабжали обостряющими передачами центрфорварда Супрягу. Ему, правда, в игре с "Олимпиком" явно не хватило хладнокровия – из четырех голевых моментов реализовал лишь один. В противостоянии с более сильным соперником такая расточительность будет уже не позволительной. Но тут важно, как отметил Андрей Шахов, следующее:

"Говорят, что главное – наличие моментов, которое обязательно воплотится в голы. Заметно, что партнеры учатся использовать его скоростные качества. И это мне понравилось, ведь при предыдущих тренерах нападающий "Динамо" был как бы отдельным механизмом, зачастую работавшим вхолостую" (fraza.com, 21.08.20).

Кстати, журналисты и эксперты не сомневаются, что Супряга на данный момент форвард номер один в "Динамо". А роль его сменщика отводят вернувшемуся в Киев Кравцу, который очень хорошо проявил себя в Турции (8 голов в 19-ти матчах минувшего сезона за "Кайсериспор"), а в среду на правах свободного агента подписал двухлетний контракт с родным клубом. Этот трансфер вызвал всеобщее одобрение.

"Динамо" бесплатно получило форварда с международным опытом, знанием иностранного языка, не выдающейся, но адекватной результативностью. И не придется вести никаких разговоров об адаптации в Украине. Такое подписание можно считать победой в условиях скомканного трансферного окна и урезанных финансовых возможностей клуба", – делает заключение Роман Темный (ua.tribuna.com, 21.08.20).

Не ускользнул от внимания СМИ и такой фактор, как неожиданный и успешный розыгрыш стандартов – именно так были забиты два первых мяча. Для всех очевидно – в этом направлении тоже проведена серьезная работа.

А еще журналисты обратили внимание на то, как умело тренер управлял игрой своей команды. Луческу давал своевременные и четкие подсказки по ходу встречи и своевременно освежил атаку за счет выхода Родригеса, который принял участие в двух голевых атаках и теперь, похоже, имеет все шансы перезапустить свою карьеру.

"Мірча був диригентом оркестру: впевненим, умілим і знаючим", – отдает должное наставнику Андрей Сенькив (ua.tribuna.com, 21.08.20).

Понятно, что были в игре команды и ошибки, а после гола "Олимпика" просквозила легкая нервозность. Учитывают СМИ и уровень соперника, который, как признал тренер донетчан Игорь Климовский, еще не готов к сезону.

Так что никто в связи с успешным дебютом Луческу не собирался впадать в эйфорию: всем понятно – матч с "Олимпиком" был разминкой, первой пробой пера, а впереди еще много работы. Но на данном этапе важнее было понять, может ли философия Луческу прижиться в "Динамо", готовы ли игроки ее понять? Ответ – однозначно положительный. Как метко заметил Артем Жолковский, эта команда хочет, может и уже начинает играть в футбол. И что еще важно – настрой динамовцев.

"Уже сейчас видно, что Луческу заставил игроков поверить в самих себя. Куда чаще футболисты берут инициативу на себя и у них все получается. У "Динамо" всегда были сильные исполнители, кто бы что не говорил. А сейчас к их числу прибавился молодняк, который отлично проявил себя в арендах, что хорошо влияет на конкуренцию. С этими игроками можно достигать самых высоких результатов, главное подобрать правильный подход", – полагает Дмитрий Ватрас (profootball.ua, 21.08.20).

Словом, это новое "Динамо" настроила прессу на позитивную волну. В игре команды чувствуется твердая рука мастера, наблюдать за ней не только интересно, но и приятно.

И общее впечатление от собственно игры сине-белых совершенно не испортила выходка ряженых ультрас, протестующих против назначения Луческу тренером "Динамо". Перформанс группы людей, позиционирующих себя фанатами киевского клуба, выглядел абсолютно по-идиотски. Особенно на фоне явных сдвигов к лучшему в действиях команды.

"Единственный момент, когда сегодня за происходящее на стадионе "Динамо" было стыдно, к футболу отношение имел лишь косвенное. Прорыв фанатов на трибуны в конце первого тайма выглядел чем-то абсолютно ненужным", – считаетДмитрий Литвинов (ua.tribuna.com, 22.08.20).

"Динамо" Луческу люто огорчило собственных фанатов, красиво и уверенно обыграв "Олимпик" и представив тех самых фанатов, мягко говоря, странными людьми", – выносит диагнозАртем Франков (sport.ua, 22.08.20).

Невольно возникает вопрос, а кто они собственно – эти "странные люди" и что ими движет? Ненависть вкупе с неприятием горняцкого прошлого Мирчи Луческу? Желание публично выразить свое "фе" и покрасоваться перед телекамерами? Банальная хулиганщина?

К сожалению, большинство СМИ подобными вопросами не задаются. Они машинально перепечатывают друг у друга новость о скандальной акции, обеспечивая ее участникам рекламу и популярность. А, между тем, любому здравомыслящему человеку сложно поверить, чтобы настоящие поклонники "Динамо" протестовали против того, что в игре команды наметился прогресс.

Об этом говорит и почетный член УЕФА Григорий Суркис, прокомментировавший ситуацию программе "Великий футбол":

"Те люди, которые пытаются столкнуть руководство клуба и главного тренера с болельщиками... Я уверен, что есть режиссер. И мы знаем, кто этот режиссер. Кто? Вы все увидите. Все тайное станет явным через некоторое время" (footboom.com, 23.08.20).

Таким образом, с большой вероятностью можно предположить, что мы стали свидетелями работы проплаченных футбольных "титушек", перед которыми некий кукловод ставит задачу – создать негативный фон вокруг столичного клуба и по максимуму насолить ему накануне матча против "Шахтера" за Суперкубок Украины, который намечен на 25-е августа.

СТАРЫЕ ГРАБЛИ "ШАХТЕРА"

Для "Шахтера", между тем, неделя началась с неудачи: донецкий клуб уступил итальянскому "Интеру" в полуфинале Лиги Европы.

Анализируя этот матч, пресса делает следующий вывод: в самом поражении ничего крамольного нет, проблема в том, как был проигран этот матч. С таким крупным счетом - 0:5 на этой стадии Лиги Европы никто ранее не уступал. И, само собой, цифры на табло, наложившиеся на беспомощность горняков в игре, выглядели весьма болезненными. Особенно после тех дифирамбов, которыми "придворные" СМИ и эксперты засыпали донецкий клуб накануне матча, досрочно отправляя его в финал.

Тема поединка "Шахтер" – "Интер", само собой, тоже проходила, как топовая. Пресса справедливо отдавала должное команде Луиша Каштру за пройденный в Лиге Европы путь и баллы в таблицу коэфициентов. Все-таки наши команды нечасто становятся еврокубковыми полуфиналистами. Но критики было несомненно больше. А прежде всего досталось тренеру, который, кстати, поражение воспринял очень достойно, полностью взяв вину на себя.

Итак, по всеобщему мнению, Каштру вчистую проиграл тактическую дуэль своему визави Антонио Конте. Об этом говорили не только журналисты, но и эксперты "родом" из донецкого клуба.

Процитируем, к примеру, Алексея Белика и Александра Сопко:

"Интер" смог отказаться от контроля мяча ради достижения результата. Можно только поаплодировать тому, насколько слаженно итальянцы оборонялись и прессинговали. "Шахтер" выигрывает свои матчи за счет скоростных атакующий действий, так вот – соперник лишил горняков этого козыря. Да, "Шахтер" контролировал мяч, а "Интер" – игру" (zbirna.com, 18.08.20).

"Интер" со стартовых секунд включил высокий прессинг. Антонио Конте увидел данное решение единственно правильным, готовясь к матчу, просмотрев много игр "Шахтера" и нащупав уязвимые места. В частности – выход из обороны… Высокий прессинг "Интера" как бы подавил волю, умение "горняков", заставил ошибаться в простых ситуациях" (Footboom.com, 18.08.20).

То есть Конте просчитал "Шахтер" на все сто, сделав ставку на то, что оборона донецкого клуба, попадая под серьезное давление, начинает нервничать и ошибаться. И расчет оказался верным: фактически первые три пропущенные мяча – следствие индивидуальных ошибок горняков.

В свою очередь Луиш Каштру, понимая, что игра идет по сценарию соперника, ничего изменить не смог. Плана Б у него просто не оказалось. Вдобавок его подопечным явно не хватило физики, характера и умения терпеть. И если отечественная пресса критиковала команду достаточно мягко, то характеристики итальянских СМИ звучали более, чем красноречиво. Особенно это коснулось линии обороны.

"Итальянская пресса в отчетах о матче разгромила защитников "Шахтера" не хуже, чем это сделал "Интер" на поле, – сообщает Сергей Шевченко (еженедельник "Футбол", 22.08.20). – Неоднократно мелькало слово "катастрофа", характеристики нашим игрокам выдавались далеко не лестные, а "Туттоспорт" даже назвал футбол команды Каштру "древним". По-итальянски звучало еще круче – "antico", "античный футбол"!

Конечно же, анализируя эту игру, все учитывают серьезную разницу в классе между исполнителями "Шахтера" и "Интера". Но история футбола знает немало случаев, когда в важнейших матчах команды с более скромным подбором игроков бьют явных фаворитов. За счет правильной тактики, ее воплощения в жизнь и самоотдачи.

Из свежих примеров – победа "Лиона" над "МанСити" в четвертьфинале Лиги чемпионов (3:1), да и "Севилья", взявшая верх над тем же "Интером" в финале Лиги Европы (3:2), не имеет в своем составе таких звезд, как Лукаку и Мартинес.

"Шахтер" же не только покорно обеспечил соперникам проходной двор в своей штрафной, но и практически ничего толкового не придумал впереди, сыграв в атаке абсолютно беззубо.

Визуальное впечатление четко подтверждается цифрами, которыми оперирует Юрий Денисенко на сайте "Команда 1".

У "Шахтера" было очень грустно с продвижением атак:

"До финальной трети поля горняки дошли 17 раз – "Интер" в два с лишним раза больше. В штрафную площадь, владея мячом, зашли шесть раз – "Интер" в 2,5 раза больше. Вот и все владение" (zbirna.com, 18.08.20).

То же самое – с быстрыми атаками:

"У Интера было 14 стремительных выпадов с шестью (!) ударами, а у Шахтера – четыре (один выстрел). Хуже показателя в этом сезоне не было" (zbirna.com, 18.08.20).

И, наконец, удары по воротам:

"Шахтер" повторил свой антирекорд сезона по числу ударов и по попаданиям в створ – четыре и один соответственно. Такой же результат был достигнут в домашнем матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (0:3). Хуже было только пять с половиной лет назад в поединках с "Баварией": один удар дома (0:0), два удара – на выезде (0:7)" (zbirna.com, 18.08.20).

Ну и, пожалуй, самый важный момент в этой истории – тенденция. Пресса, подводя итог дуэли "Шахтера" с "Интером", напоминает, что подобные провалы стали в последние годы нормой для горняков. Как правило, они прилично играют с равными себе, но стоит нарваться на более грозного и мотивированного турнирной ситуацией соперника – все валится.

"В двух последних сезонах "Шахтер" провел 20 матчей и потерпел в них шесть крупных и сверхкрупных поражений. В прошлом сезоне были 0:3 и 0:6 от "МанСити" и 1:4 от "Айнтрахта", в этом – 0:3 от тех же "Горожан" и "Аталанты", и теперь 0:5 от "Интера". Многовато? Не то слово!", – напоминает о еврокубковых провалах горняков Андрей Шахов (fraza.com, 18.08.20).

"Шахтер" наступил на старые-недобрые грабли. Годы идут, тренеры меняются, но время от времени "горняки" засаживают топ-команде с убойным счетом…

Это не стечение обстоятельств, а давно сложившаяся тенденция. "Шахтер" слишком "плюшевый": против заметно превосходящих сил и при неудачном стечении обстоятельств он в какой-то момент бросает играть", – констатирует Сергей Шевченко(еженедельник "Футбол", 22.08.20).

Журналисты, естественно, пытаются разобраться, почему так происходит. И в принципе находят ответ, говоря о специфическом бразильском менталитете лидеров команды и недостаточной конкуренции в чемпионате Украины.

ЧТО НЕ ТАК С УПЛ?

Между тем, немало проблем на старте сезона было обозначено в связи с организацией турнира и сопутствующими моментами. В прессе снова была поднята тема календаря, который выглядит довольно странно: после первого тура следует пауза в три недели, вызванная матчами национальных сборных. Поэтому многие команды к стартовым поединкам подошли еще в полуразобранном состоянии, ориентируя свою подготовку на второй тур.

"Как можно начать чемпионат и снова идти в отпуск? – возмущался после матча с "Шахтером" наставник "Колоса" Руслан Костышин. – Я просто этого не могу объяснить. Понимаю, сборные, но… К другим какое-то неуважение? "Динамо" может быть в тонусе, у них еще Суперкубок, "Шахтер" в тонусе, у него была Лига Европы. А остальные команды? Как им готовиться?.. Для нашей команды чемпионат начинается 12 сентября" (shakhtar.com, 21.08.20).

Костышин – далеко не первый среди тренеров, кто высказывает недовольство календарем. С одной стороны, ситуация объяснима – из-за пандемии коронавируса сезон приходится начинать значительно позже обычного. Но, по мнению журналистов, даже в такой ситуации, УПЛ могла выбрать более гибкий вариант.

Кстати, анализируя график предстоящих матчей, сайт "Трибуна" называет календарь главным икс-фактором нового сезона. Причем, сложнее всех, по мнению авторов статьи, придется динамовцам.

"Киевский клуб точно попадает в группу, но чтобы понять в какой турнир – нужно играть квалификацию. Это три дополнительных матча. Что делает первую часть сезона безумно сложной.

Между паузами на сборную (по два матча в каждом перерыве) команду Мирчи Луческу ждут регулярные два матча в неделю в течение почти четырех месяцев. И ни одного (!) окна, где можно хоть немного перевести дух. Если посчитать по максимуму, это 29 матчей за 114 дней (матч в 4 дня)" (Ua.tribuna.com, 21.08.20).

Беспокоит прессу также тот факт, что ровно половина участников турнира в УПЛ заявили в качестве домашних не свои стадионы, и отнюдь не все по "уважительным причинам". Эту тему, в частности, обозначил Валерий Василенко, который акцентировал внимание на том, что вне "родных стен" будут играть все три новичка УПЛ – "Ингулец", "Минай" и "Рух".

"Команда из Петрово будет дислоцироваться в Кропивницком, подопечные Кобина опробуют ужгородский "Авангард", а "Рух" будет делить со "Львовом" "Арену Львов". Да, я знаю, что "Рух" на данный момент – львовская команда, но доселе она выступала на стадионе СКИФ" (sport.ua, 21.08.20).

Соответственно Василенко предъявляет претензии к профильному комитету ФФУ/УАФ, где "аттестаты на участие в УПЛ правдами или неправдами, но получают практически все страждущие, у которых за душой порой лишь пустые амбиции".

Причем, автор не только критикует наши футбольные власти, но и предлагает им решение проблемы, чтобы не нарушать собственный регламент:

"Выход из ситуации довольно прост: либо не пускать в так называемый элитный дивизион украинского футбола клубы, команды которых вынуждены ютиться у соседей из-за отсутствия надлежащего стадиона, либо изменить, то есть серьезно уменьшить требования к критериям аттестации. На мой взгляд, оба предложенных варианта заслуживают право на жизнь. Ну, или хотя бы на дискуссию…

Хотя я более чем уверен, что никакой дискуссии "по поводу" не будет, потому что отвечать на некомфортные, а зачастую и риторические вопросы никто не собирается. Поэтому и продолжат играть на чужих аренах чужие команды, при этом даже без чужого зрителя" (sport.ua, 21.08.20).

Понятно, что в случае с "Шахтером", "Зарей" и "Олимпиком", которые покинули родные города в связи с российской агрессией, по этой части вопросов быть не может. Но, что характерно, больше всего в контексте домашних арен говорили о "Шахтере", который в качестве таковой заявил НСК "Олимпийский", а не харьковский ОСК "Металлист".

Окончательный переезд горняков на главную арену страны, где испокон веков играет "Динамо", вызвало бурю негодования поклонников столичного клуба. Но при ближайшем рассмотрении и без эмоций, то эта тема – абсолютно не конфликтная.

Желание "Шахтера" играть в Киеве вполне объяснимо: команда давно живет в столице и регулярные выезды в Харьков элементарно не выгодны с точки зрения бюджета. Тем более в условиях карантина, когда матчи проходят при пустых трибунах.

В выигрыше с точки зрения финансов окажется и собственно "Олимпийский", который, следует напомнить, является госпредприятием, и нуждается в немалых средствах на содержание. А с ними в последнее время туго – в связи с невозможностью проводить концерты и другие массовые мероприятия.

В общем, расклад тут простой. И следует отметить, что в лагере "Динамо" соседство с "Шахтером" восприняли совершенно спокойно и с пониманием, на деле продемонстрировав высокий уровень культуры взаимоотношений. Так что если кто-то стремился на этой почве столкнуть ведущие клубы страны лбами, то фокус не удался.

Но вот с чем "Динамо", как считают СМИ, не следует соглашаться – так это с идеей единого телепула, которая недавно трансформировалась в проект под названием "УПЛ-ТВ". Первым о нем еще в начале июля заговорил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин. Официальное одобрение было получено во время состоявшихся во вторник общих сборов клубов Премьер-лиги.

"Один из важнейших вопросов повестки дня касался создания УПЛ ТВ. После конструктивного обсуждения клубы договорились уже в ближайшие дни создать рабочую группу, которая займется практической реализацией вопроса", – сообщил официальный сайт Премьер-лиги (upl.ua, 19.08.20).

А исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий, давая комментарий сайту "Трибуна", рассказал, что первое заседание рабочей группы состоится уже на этой неделе, после чего поступят какие-то конкретные предложения.

Предварительно на бумаге все выглядит красиво: УПЛ-ТВ станет дочерним предприятием Премьер-лиги, а руководство канала выберут клубы, то есть оно будет как бы равноудаленным и независимым. Цель – правильная: извлечь максимум прибыли из телетрансляций матчей.

Но тут нужно учитывать нашу действительность. К примеру, тот факт, что УПЛ уже давно не принимает каких-либо самостоятельных решений и во всех вопросах поет под дудку ФФУ/УАФ.

"Как только премьер-лига переехала в одно помещение к федерации, это автоматически стал комитет федерации", – метко заметил в интервью "Трибуне" бывший генеральный директор УПЛ Петр Иванов (ua.tribuna.com, 18.08.20).

А подтверждением его слов является тот факт, что УПЛ уже почти полгода преспокойно обходится без президента. И, похоже, будет обходиться еще долго, поскольку на данный момент это – должность свадебного генерала, коим последние два года служил швейцарец Томас Гримм, появлявшийся в Украине в лучшем случае пару раз в месяц, кормивший всех красивыми "сказками" и получавший за это огромную зарплату.

"Выборы нового руководителя УПЛ могут состояться в лучшем случае после окончания первой части чемпионата или уже в следующем году", – поделился инсайдом ресурс meta-ratings.com.ua (18.08.20).