"Дебилизм": Милевский резко высказался об Украине

Экс-футболист киевского "Динамо" Артем Милевский выступил против критики украинских игроков, которые выступают в чемпионате России.

В частности, нападающий брестского "Динамо" прокомментировал ситуацию с отказом тренерского штаба сборной Украины от услуг Ярослава Ракицкого после его перехода в "Зенит".

"Так сейчас заведено в Украине. Дебилизм такой. Даже Андрей Шевченко боится вызывать человека, который играет в России. Рак просто отмороженный на голову. Ему эта сборная… Он гимн не поет… В хорошем смысле отмороженный", – с улыбкой рассказал Милевский в интервью YouTube-каналу "Красава".

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Милевский записал эпичное видео после победы киевского "Динамо" над донецким "Шахтером" в Суперкубке Украины, вспомнив президента страны Владимира Зеленского.

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