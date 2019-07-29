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"Дебилизм": Милевский резко высказался об Украине

4.2т Читать материал на украинском

Экс-футболист киевского "Динамо" Артем Милевский выступил против критики украинских игроков, которые выступают в чемпионате России.

В частности, нападающий брестского "Динамо" прокомментировал ситуацию с отказом тренерского штаба сборной Украины от услуг Ярослава Ракицкого после его перехода в "Зенит".

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"Так сейчас заведено в Украине. Дебилизм такой. Даже Андрей Шевченко боится вызывать человека, который играет в России. Рак просто отмороженный на голову. Ему эта сборная… Он гимн не поет… В хорошем смысле отмороженный", – с улыбкой рассказал Милевский в интервью YouTube-каналу "Красава".

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Милевский записал эпичное видео после победы киевского "Динамо" над донецким "Шахтером" в Суперкубке Украины, вспомнив президента страны Владимира Зеленского.

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Персона
Артем Милевский
Теги
ФК Динамо Киев Динамо Брест
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Комментарии на сайте не модерированы
Половцев Эдгар
Половцев Эдгар
А кто это такой - Милевский?
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Ещё один великий футбольный пиздобол. №2 после придурошного Леоненко.
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