Даже не помои: в Британии загнобили сборную Украины

Поединок 1/8 финала чемпионата мира 2006 года между сборными Украины и Швейцарии, по итогам которого наша команда добилась исторического достижения, попав в восьмерку сильнейших в мире, назван скучнейшим в истории первенств планеты по футболу.

К такому выводу пришли журналисты авторитетного британского издания The Guardian. По их мнению, обе команды стоило немедленно исключить из турнира в случае любого исхода.

"Игра была настолько скучно, что слово "помои" должно обидеться в случае упоминание в одном предложении с этим ужасом. В конце концов, Украина победила после 120 мучительных минут. Это было настоящим достижением для Украины, но есть мнение, что обе команды должны были быть немедленно исключены из турнира. Давайте понадеемся, что этим летом в России подобное не повторится. Одного раза в жизни этого достаточно", – говорится в статье издания.

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