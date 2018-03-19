"Даже бутсы не надел": Суркис раскритиковал Хачериди за выходку в матче с "Лацио"

Защитник киевского “Динамо" Евгений Хачериди повел себя непрофессионально в ситуации, когда отказался выйти на замену в матче Лиги Европы с "Лацио". Такое мнение выразил президент столичного клуба Игорь Суркис.

"Я прочитал то, что было в прессе, и слышал то, что рассказал Хацкевич. Он сказал ему выходить, а тот за две минуты даже бутсы не надел. Тренерам всегда виднее, они внутри коллектива, я думаю, разберутся. Хачериди твердо намерен, по-моему, играть в каком-то серьезном зарубежном западном клубе, если его туда возьмут. Просто он должен привести себя в порядок и доиграть достойно”, - сказал Суркис в эфире программы "Профутбол" на канале 2+2.

Как сообщал "Обозреватель", тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич обвинил Евгения Хачериди в том, что тот отказался выходить на поле вместо травмированного Томаша Кадара в поединке Лиги Европы "Лацио".