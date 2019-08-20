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"Давно знаю": легионер "Динамо" сделал признание об Украине

1.2т Читать материал на украинском

Датский легионер киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд признался, что комфортно чувствует себя в Украине и стремится открывать для себя ее новые места.

22-летний полузащитник также поделился эмоциями от поездки в Чернобыль.

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Миккель Дуэлунд и Карлос Де Пена

Миккель Дуэлунд и Карлос Де Пена

Isntagram Миккеля Дуэлунда

"Мне нравится Киев. Даже когда еду в Данию, чувствую, что мой дом – это Киев. Чувствую себя частью украинского общества. Чернобыль – это был невероятный опыт. Там произошли ужасные события в прошлом. Я давно знаю о Чернобыле и хотелось побывать там. Хочу отметить, что в Чернобыле очень жутко. Мы прочувствовали атмосферу катастрофы и увидели пугающие вещи. Но в целом мне нравится узнавать больше об Украине", – приводит слова Дуэлунда пресс-служба "бело-синих".

Как сообщал OBOZREVATEL, Миккель Дуэлунд сообщил, что пропустит ближайшие полтора месяца из-за операции.

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Персона
Миккель Дуэлунд
Тег
ФК Динамо Киев
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