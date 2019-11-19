В сети возник ажиотаж из-за фото 14-летнего футболиста "Аякса"

Матч голландского чемпионата, в котором юноши из "Аякса" принимали сверстников из "Спарты", закончился уверенной победой амстердамцев со счетом 6:2.

Но не это приковало к себе внимание пользователей интернета, а фотографии борьбы 14-летних великана хозяев и малышей из команды гостей.

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Дэвид Эсмон GiveMeSport

Юного центрального защитника амстердамцев зовут Дэвид Эсмон, а его рост в 14-летнем возрасте составляет 190 сантиметров. В нынешнем сезоне на его счету 10 матчей, 2 забитых мяча и 1 голевая передача.

Он уверенно поднимается по ступенькам юношеской клубной структуры "Аякса".

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский голкипер "Фигейренсе" совершил "сейв тысячелетия" в матче местного чемпионата.

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