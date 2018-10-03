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''Давайте определимся'': Хацкевич высказался о предстоящей игре "Динамо" в Лиге Европы

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Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич дал пресс-конференцию накануне поединка 2-го тура Лиги Европы против чешского "Яблонца".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Яблонец – Динамо. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Александр Хацкевич

Александр Хацкевич

"Давайте вместе определимся - результат или игра? Приведу пример. За игру с "Мариуполем" мы получили немало критики, хотя выиграли 2:0. В прошлом сезоне с тем же "Мариуполем" мы сыграли 1:1, хотя тогда нанесли 24 удара по воротам. Тогда игра была на высоком уровне, но не было желаемой победы... В этом и особенность спорта: результат и качество игры "шагают" вместе, параллельно. В данном же ситуации, на мой взгляд, нам в первую очередь важен результат", - заявил белорусский наставник.

Прокомментировал Александр Николаевич ситуацию с травмированными игроками "Динамо".

"Вербич? В плане медицинской терминологии мне сложно сказать, что с ним. Знаю, что завтра он точно не поможет. А вот насколько он вылетел в целом, вскоре скажут наши врачи. Беседин, надеюсь, уже готов сыграть все 90 минут. Но игра покажет. сколько он выдержит. Ведь большого выбора в нападающих у нас нет", - подытожил Хацкевич.

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Тема
Лига Европы
Персона
Александр Хацкевич
Место
ЧехияЯблонец-над-Нисоу
Объект
ФК Динамо Киев
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