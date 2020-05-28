Датский футболист забил фантастический гол через полполя

Полузащитник футбольного клуба "Раннерс" Симон Пьезингер отметился невероятным ударом в 21-м туре чемпионата Дании.

На 36-й минуте матча 28-летний хавбек смог наказать голкипера, который неосторожно вышел далеко из ворот. Пьезингер практически с полполя нанес убийственный "выстрел", перебросив вратаря хозяев Виллиама Эскелинена.

"Орхус" отыгрался в концовке матча. В компенсированное время ворота гостей поразил Патрик Мортенсен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая бывший футболист молодежной сборной Украины Валериане Гвилия, выступающий за "Легию" из Варшавы, отметился невероятным ударом в Кубке Польши.

На 17-й минуте поединка против "Медзя" 26-летний уроженец грузинского Зугдиди в метрах 20 от ворот получил передачу от партнера и мощнейшим "выстрелом" пробил четко в девятку.

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