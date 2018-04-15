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Дарио Срна высказался о "большой проблеме на Донбассе"

1.6тЧитать новость на украинском

Капитан "Шахтера" Дарио Срна считает что его проблемы с допингом ничто, по сравнению с войной на Донбассе.

"Когда у меня случилась эта ситуация с допингом – я думал, что это самая большая проблема в мире. Я не виноват, но это случилось. Но посмотрите на людей с Донбасса – в чем они виноваты? Которые без сына остались, без дочери, без родителей? Вот это большая проблема", – сказал Срна в интервью "Профутбол".

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Напомним, что по результатам вне соревновательного тестирования 22 марта 2017, в пробе спортсмена было обнаружено нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля.

22 февраля 2018 года Дарио получил официальное наказание.

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Дарио Срна
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