Дарио Срна высказался о "большой проблеме на Донбассе"

Капитан "Шахтера" Дарио Срна считает что его проблемы с допингом ничто, по сравнению с войной на Донбассе.

"Когда у меня случилась эта ситуация с допингом – я думал, что это самая большая проблема в мире. Я не виноват, но это случилось. Но посмотрите на людей с Донбасса – в чем они виноваты? Которые без сына остались, без дочери, без родителей? Вот это большая проблема", – сказал Срна в интервью "Профутбол".

Напомним, что по результатам вне соревновательного тестирования 22 марта 2017, в пробе спортсмена было обнаружено нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля.

22 февраля 2018 года Дарио получил официальное наказание.