"Дал понять": бразилец "Шахтера" поставил ультиматум клубу

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Бернард в ближайшем будущем, скорее всего, уйдет из команды. По словам игрока "селесао", он не намерен продлевать свое трудовое соглашение с украинским клубом.

"У меня заканчивается пятилетний контракт. Пока нет ничего определенного, ничего окончательного, я изучу предложения, которые появились, и выберу лучший вариант продолжения карьеры. Я уже ясно дал понять клубу, что не хочу оставаться, и что ищу и стремлюсь к большим вершинам", - сообщил Бернард в интервью Torcedores.

Напомним, что Бернард пополнил ряды донецкого "Шахтера" в 2013 году, перейдя в украинскую команду из бразильского "Атлетико Минейро".

За пять сезонов в составе "Горняков" бразилец сыграл 156 матчей и забил 28 голов. Также на счету полузащитника 14 матчей и 1 гол за сборную Бразилии, в составе которой он выступал на домашнем чемпионате мира 2014 года.

Как сообщал "Обозреватель", "Шахтер" объявил об уходе из команды еще одного бразильского лидера команды.