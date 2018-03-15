"Дал понять": бразилец "Шахтера" поставил ультиматум клубу

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Бернард в ближайшем будущем, скорее всего, уйдет из команды. По словам игрока "селесао", он не намерен продлевать свое трудовое соглашение с украинским клубом.
"У меня заканчивается пятилетний контракт. Пока нет ничего определенного, ничего окончательного, я изучу предложения, которые появились, и выберу лучший вариант продолжения карьеры. Я уже ясно дал понять клубу, что не хочу оставаться, и что ищу и стремлюсь к большим вершинам", - сообщил Бернард в интервью Torcedores.
Напомним, что Бернард пополнил ряды донецкого "Шахтера" в 2013 году, перейдя в украинскую команду из бразильского "Атлетико Минейро".
За пять сезонов в составе "Горняков" бразилец сыграл 156 матчей и забил 28 голов. Также на счету полузащитника 14 матчей и 1 гол за сборную Бразилии, в составе которой он выступал на домашнем чемпионате мира 2014 года.
Как сообщал "Обозреватель", "Шахтер" объявил об уходе из команды еще одного бразильского лидера команды.
Читайте все новости по теме "Трансферы" на Обозревателе.