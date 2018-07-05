Дайте ему "Оскар"! Неймара высмеяли в сети

Нападающий сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар уже стал героем бесчисленного числа мемов и высмеивающих видео. Во время матчей мундиаля в России футболист при малейшем физическом контакте с игроком команды-соперника изображал жуткие мучения.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть еще один видеоматериал сатирического содержания на тему симуляций бразильского форварда.

Новости Неймар идет на позорный рекорд

На нынешнем мировом первенстве в активе Неймара два гола и одна результативная передача.

Напомним, "пентакампеоне" добрались до четвертьфинальной стадии чемпионата мира 2018. В 1/4 подопечные Тите сыграют с командой Бельгии. Матч состоится шестого июля в Казани. Начало поединка в 21:00 по киевскому времени. Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный Марадона притравил звездного бразильца за его симуляции на поле.