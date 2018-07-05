МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу
Чемпионат мира 2018
ТаблицаКалендарьНовости

Дайте ему "Оскар"! Неймара высмеяли в сети

1.2тЧитать новость на украинском

Нападающий сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар уже стал героем бесчисленного числа мемов и высмеивающих видео. Во время матчей мундиаля в России футболист при малейшем физическом контакте с игроком команды-соперника изображал жуткие мучения.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть еще один видеоматериал сатирического содержания на тему симуляций бразильского форварда.

Новости
Неймар идет на позорный рекорд

На нынешнем мировом первенстве в активе Неймара два гола и одна результативная передача.

Напомним, "пентакампеоне" добрались до четвертьфинальной стадии чемпионата мира 2018. В 1/4 подопечные Тите сыграют с командой Бельгии. Матч состоится шестого июля в Казани. Начало поединка в 21:00 по киевскому времени. Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный Марадона притравил звездного бразильца за его симуляции на поле.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Неймар
Объекты
сборная Бразилии по футболусборная Бельгии по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги