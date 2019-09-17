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17 сентября • обновлено в 23:45
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Дагестанский футболист гнусным поступком спровоцировал массовую драку на матче - видеофакт

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Сын известного дагестанского футболиста Арсена Акаева стал зачинщиком массовой драки в матче чемпионата Южного федерального округа в России.

В игре между "УОР-Дагестан" и "Юность" молодой человек нанёс первый удар по игроку осетинской команды.

Арсен Акаев пошёл успокаивать своего отпрыска и пока уводил его с поля, получил ответку от кого-то из соперников. В итоге после этого на стадионе началась потасовка, сообщает Telegram-канал "Мутко против".

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий стал участником массовой потасовки в матче 6-го тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге против чеченского "Ахмата" (0:0).

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Место
Россия
Тег
Новости России
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