"Да, Россия, но там хорошая зарплата": Хачериди оправдал Ракицкого за переход в "Зенит"

Бывший футболист киевского "Динамо" Евгений Хачериди не видит ничего плохого в переходе Ярослава Ракицкого в санкт-петербургский "Зенит".

По мнению 31-летнего футболиста, экс-защитник "Шахтера" имел полное право принять предложение российского клуба.

"Я с ним особо никогда не общался. Только в сборной. Но он, кстати, нормальный парень. С ним можно посмеяться, поулыбаться. Считаю, что переход в "Зенит" – это его право. А то я как послушал Федецкого... Не знаю, какая у него была ситуация в "Шахтере", но "Зенит" достойная команда. Там хорошая зарплата. Да, там Россия, но для меня политика в стороне. Что делать, если у тебя одно предложение и оно от "Зенита"? Я вряд ли бы туда перешел, если бы был выбор. Например, если бы в Турции предложили хорошие условия", – сказал Хачериди в интервью "Зе интервьюер", передает "Динамомания".

Евгений Хачериди и Ярослав Ракицкий zbirna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Хачериди откровенно рассказал о том, как показал российским ультрас щитки с флагом Украины на матче Лиги чемпионов. Футболист отметил, что руководство ПАОКа, цвета которого он тогда защищал, намеревалось его оштрафовать за этот поступок.

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