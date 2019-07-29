"Да это нормально!" Милевский вспомнил, как пришел без трусов на презентацию Блохина

Бывший футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский вспомнил об эпичном моменте, когда пришел на презентацию Олега Блохина в халате на голое тело.

По словам нападающего, из-за этой ситуации возник невероятный резонанс, который фактически привел к уходу Артема из столичного клуба.

"Был ли я в трусах? Нет. На голое тело. Да это нормально у нас было! Халат надевали, поднимались наверх, потом спускались на первый этаж и там переодевались. Я добежал до базы, быстро накинул этот халат и поднялся на лифте. Захожу, а там снимает ТВ. Причем наши же снимали. Могли не выкладывать. Потом резонанс был", – рассказал Милевский в интервью YouTube-каналу "Красава".

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Милевский резко высказался об Украине из-за критики футболистов, которые переходят в российские клубы.

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