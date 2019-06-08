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"Да, бл**ь"! Зинченко не сдержался в прямом эфире: видео 18+

1.7тЧитать материал на украинском

Лидер сборной Украины Александр Зинченко не смог сдержать матерного выкрика, празднуя победу над командой Сербии.

После игры футболисты подошли к болельщикам на трибуне "Арены Львов", чтобы принять поздравления. Затем повернувшись к оператору, украинский защитник "Манчестер Сити" не сдержался, выкрикнув прямо в камеру неприличную идиому.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Новости
Зинченко впился в шею корреспондентке в прямом эфире: опубликовано видео

Напомним, что игра 3-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу Украина - Сербия завершилась со счетом 5:0 . По дублю на счету Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки. Позже появилось видео, как стадион во Львове фантастически исполняет наш гимн.

Кроме того, успех украинских футболистов вызвал восторг в России. Фанаты признают превосходство нашей команды.

После игры Александр Караваев рассказал о поступке Шевченко, который помог "сине-желтым" победить.

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Тема
Евро-2020
Персона
Александр Зинченко
Место
УкраинаЛьвов
Теги
сборная Украины по футболусборная Сербии по футболу
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