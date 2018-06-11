Чумовой Салах и пиренейская битва: что нужно знать о группах А и В на ЧМ-2018

В Москве на стадионе "Лужники" в четверг, 14 июня, стартует чемпионат мира по футболу 2018 года. В матче-открытии хозяева турнира сыграют со сборной Саудовской Аравии.

Накануне старта ЧМ-2018 OBOZREVATEL рассматривает две первые группы турнира, где прежде всего ожидают шоу от звезды Ливерпуля и зрелищности битвы Испании и Португалии.

Группа А: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай

Фавориты: Уругвай, Египет

Аутсайдер: Саудовская Аравия

Положение в текущем рейтинге ФИФА: Россия - 70, Саудовская Аравия - 67, Египет - 45, Уругвай - 14

Ключевые личности: Мохаммед Салах (нападающий, Ливерпуль, Египет), Луис Суарес (нападающий, Барселона, Уругвай), Мохамад ас-Сахлави (нападающий, Аль-Наср, Саудовская Аравия), Игорь Акинфеев (голкипер, ЦСКА, Россия).

Последние успехи на больших турнирах: Россия - 4 место в группе Евро-2016, Саудовская Аравия - 3 место в группе Кубка Азии 2015, Египет - финалист Кубка африканских наций 2017, Уругвай - 3 место в группе Кубка Америки 2016.

Расклад. Одна из слабейших (если не самая слабая) группа на ЧМ. Конечно, Уругвай не стоит недооценивать, но все же уругвайцы не входят в топ-компанию мирового футбола. Возможно, удивит как результатом, так и качественным футболом Египет, который в последние годы только набирает. Но все же пока это сборная "второго эшелона" ЧМ.

О Саудовской Аравии и России и говорить не приходится - две последние сборные рейтинга ФИФА среди всех участников ЧМ. Саудиты - характерная команда Ближнего Востока, которая захаживает на ЧМ "раз в 10 лет" и показывает в основном старание и рвение, но никак не тактическую готовность или технику. У россиян же в последние годы особо ничего не меняется, и ждать новых успехов по сравнению с неудачным Евро-2016 (последнее место в группе) попросту нет оснований.

В данном случае у всех участников абсолютно разные стили игры и концепции. Но по уровню явный фаворит - Уругвай. Пускай уругвайцы уже не так сильны, как когда-то на ЧМ-2010 (3 место) и ЧМ-2014, но все же пока это одна из лучших команд Южной Америки с прекрасной атакой в лице Луиса Суареса (Барселона) и Эдинсона Кавани (ПСЖ). За счет общего уровня футбола и своих атакеров именно Уругвай должен спокойно взять первое место.

Звезда. Суарес и Кавани - это, конечно, хорошо, но топ здесь - египтянин Мохаммед Салах. В сборной Египта это сейчас "надежда нации", а прошедший сезон в клубном футболе Салах провел на уровне одного из лучших в Европе. 43 гола (во всех турнирах за Ливерпуль), новый рекорд результативности АПЛ (32 мяча) и финал Лиги чемпионов - Мохаммед просто ворвался в пантеон мирового футбола. Поэтому и на ЧМ от Салаха ждут "продолжения концерта" и пребывания в списке лучших бомбардиров турнира.

Интересные факты

- Мохаммед Салах в сезоне 2017/18 забил за Ливерпуль 43 гола, являясь одним из самых результативных игроков сезона. В квалификации к ЧМ Салах также отличился неплохим результатом - 5 мячей, но на последнем своем большом турнире (Кубок африканских наций, где Египет вышел в финал) Салах забил только 2 гола.

- Голкипер Египта Эссам аль-Хаддари может побить возрастной рекорд финальной стадии ЧМ. Если вратарь сыграет в одном из матчей в России, то установит новую планку - 45 лет (нынешний рекорд удерживает колумбиец Фарид Мондрагон - 43 года и 3 дня).

- Нападающий Саудовской Аравии Мохаммад ас-Сахлави является одним из лучших снайперов квалификации ЧМ-2018. Наряду с Робертом Левандовски (Польша) и Ахмедом Халиллем (ОАЭ) ас-Сахлави забил в отборе 16 мячей.

Прогноз Обозревателя. Египет попытается побороться с Уругваем за первое место в группе, но обе команды устроит просто выход в плей-офф с любых позиций. Многое решится уже в матче 1 тура Египет - Уругвай. Если победит Уругвай, это будет "половина дела" на пути к выигрышу группы. Если же победу одержат египтяне, интрига сохранится до последнего. Россия же и Саудовская Аравия поборются за третье место в группе.

Котировки букмекеров. Авторитетная британская букмекерская контора William Hill дает больше всего шансов на выход Уругваю (1.12) и России (1.36). На Египет в данном случае предлагают коэффициент 2.50, на Саудовскую Аравию - 12. Как победителя группы William Hill видит именно Уругвай - 1.73.

Группа В: Португалия, Испания, Марокко, Иран

Фавориты: Испания, Португалия

Аутсайдер: Иран

Положение в рейтинге ФИФА: Португалия - 4, Испания - 10, Марокко - 41, Иран - 37

Ключевые личности: Криштиану Роналду (нападающий, Реал, Португалия), Мехди Бенатья (защитник, Марокко, Ювентус), половина сборной Испании.

Последние успехи на больших турнирах: Португалия - победитель Евро-2016, Испания - 1/4 финала Евро-2016, Марокко - 1/4 финала Кубка африканских наций 2017, Иран - 1/4 финала Кубка Азии 2015.

Расклад. "Площадка для пиренейского боя" - так можно назвать группу В. Это одна из самых "разно-полярных" групп, где встретились две топовые сборные мира - Испания и Португалия, и две команды гораздо проще. И почти нет сомнений, что две путевки в плей-офф заберут именно представители Пиренейского полуострова - Испания с Португалией.

Эти команды в особом представлении не нуждаются - преданность атакующему стилю, техника, индивидуально-сильные исполнители. И пускай Португалия по подбору игроков немного слабее Испании, но на последнем чемпионате Европы победили именно португальцы (в то время как их соседи вылетели в 1/4 финала от Италии). К тому же у Португалии есть Криштиану Роналду - настоящий "алмаз", для которого этот ЧМ наверняка будет последним шансом блеснуть на чемпионатах мира.

Наличие двух "акул" не означает, что Марокко и Иран уже до старта напрочь отходят сторону. Сейчас это одни из лучших сборных на своих континентах, в отборе на ЧМ показавшие неплохие результаты. И минимум марокканцы могут дать бой испанцам с португальцами - у них хватает игроков с опытом игры в Европе, а в последние годы образовалась неплохая команда. Иран, конечно, в этой компании выглядит гораздо скромнее, имея в распоряжении футболистов практически только с внутреннего чемпионата и надеясь лишь на способности португальского тренера Карлуша Кейруша.

Звезда. Затмить Криштиану Роналду может только Лионель Месси или, в последнее время, Мохаммед Салах. Но пока все они в разных группах, поэтом в своем квартете Криштиану - однозначно топ.

Роналду уже не просто лидер сборной Португалии, он несколько большее для команды и для всей страны. Само собой, игрок такого калибра может вытащить любой матч и сделать результат. Но в 2016-м Криштиану с Португалией вышли на новый уровень, когда выиграли Евро, а сама Португалия сумела выиграть финал фактически без Роналду на поле (он травмировался в начале матча и всю игру подсказывал партнерам со скамейки запасных). Сейчас эффективность Криштиану в сборной Португалии достигла пика, и, скорее всего, ЧМ-2018 будет последним форумом, где звездный нападающий может добиться больших высот.

Ну и не забываем, что удачные выступления на ЧМ служат большим подспорьем для выигрыша в конце года Золотого мяча.

Интересные факты

- Иран стал третьей по счету сборной, завоевавшей путевку на ЧМ-2018. Первой была Россия, получив место на ЧМ автоматом как хозяин турнира, а второй стала Бразилия.

- Только две сборные побеждали на ЧМ в статусе действующего чемпионата Европы: ФРГ - в 1974-м (как победитель Евро-1972) и Испания - в 2010-м (как победитель Евро-2008). Теперь такое испытание ждет и Португалию.

- После победы на ЧМ-2010 сборная Испании вообще не вышла из группы на ЧМ-2014, но сейчас снова числится в фаворитах турнира.

Прогноз Обозревателя. Как уже говорилось выше, явные фавориты за выход в плей-офф - Испания и Португалия. В борьбе за первое место многое решится именно в их очном матче уже в 1 туре. В дальнейшем пиренейцы могут потерять очки больше в матчах с Марокко, чем с Ираном, - кто "споткнется" (если "споткнется") на марокканцах, тот вряд ли финиширует первым.

Котировки букмекеров. Букмекерская контора William Hill не сомневается в выходе из группы Испании и Португалии, давая на это слишком низкие коэффициенты - 1.10 и 1.22 соответственно. На успех (путевка в плей-офф) Марокко - 4.00, Ирана - 6.50. Победителем группы же William Hill видит Испанию - 1.44.