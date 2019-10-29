Что ждет сборную Украины в отборе ЧМ-2022: новый формат квалификации

УЕФА объявил формат отборочного этапа чемпионата мира-2022 для европейской зоны. Квалификация ЧМ с участием 55 европейских сборных (в том числе Украины) пройдет по новой формуле.

Кубок мира по футболу

Отборочный турнир, в котором будут разыгрываться 13 путевок, должен стартовать в марте 2021 года, а завершиться – матчами плей-офф в марте 2022-го.

Все 55 сборных, представляющих ассоциации УЕФА, сыграют в двухкруговом турнире в 10-ти группах (пять – по шесть команд и пять – по пять). 10 победителей групп выходят напрямую на ЧМ-2022.

10 команд, занявших вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций-2020/2021 (среди тех, кто не попадет в первой двойки в группах квалификации ЧМ-2022) сыграют в марте 2022 года в раунде плей-офф, который будет состоять из двух этапов.

12 участников сначала в стыковых полуфинальных матчах определят шесть, а затем в финальных – трех сильнейших. Они и получат три последние путевки в Катар.

Финальная часть чемпионата мира будет проходить в период с 21 ноября по 18 декабря 2022.

На ЧМ-2022 европейским командам будет предоставлено 13 мест, Африке - 5 мест, Южной Америке и Азии – по 4,5 места, КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка) – 3,5 места, Океании – 0,5 места. Еще одна лицензия досталась сборной Катара как хозяину мундиаля.

Напомним, сборная Украины единственный раз в истории добилась права на участие в чемпионате мира, выйдя на мундиаль-2006 с первого места в отборочной группе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация футбола Аргентины (AFA) после вылета команды с Копа Америка-2019 выразила намерение выступать в европейской Лиге наций.

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