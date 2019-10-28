"Что за девушка?" Алиев рассказал о переменах в личной жизни Милевского

Экс-футболист киевского "Динамо" Артем Милевский начал встречаться с неизвестной девушкой.

Об этом сообщил закадычный друг ныне форварда брестского "Динамо" Александр Алиев. При этом он не стал раскрывать подробностей новых отношений Артема, но откровенно рассказал об общении с бывшими партнерами по столичной команде

"Так, чтобы с кем-то созваниваться, не могу сказать. Созваниваюсь с Хацкевичем. Могу поздравить с днем рождения Макса Шацких, Олега Романовича Лужного. Миля? С Темой, понятное дело, мы общаемся. Но сейчас в последнее время стали меньше общаться. Он действующий футболист. Узнал, что у него девушка появилась. Может, человек строит отношения. Я не обижаюсь. Захочет позвонить – позвонит. Что за девушка? Я не спрашивал. Узнал об этом от других людей", – сказал Алиев в интервью Sport Arena TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Милевский рассказал о сексе с российской телеведущей, генеральным продюсером канала "Матч ТВ" Тиной Канделаки. Сама журналистка не стала опровергать слов футболиста.

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