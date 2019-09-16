"Что творится в раздевалке..." Футболист "Динамо" подвел итог фиаско в УПЛ

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко поделился эмоциями после поражения "бело-синих" в домашнем матче с "Десной" (1:2). Футболист отметил, что чувствует себя одним из виновников фиаско.

Виталий Миколенко (слева) ФК "Динамо"

"Чувствую себя плохо, потому что из-за моей индивидуальной ошибки мы пропустили второй мяч. Хотел бы извиниться перед болельщиками, командой. И хотел бы сказать спасибо всем болельщикам, которые в нас верят, приходят на матчи и поддерживают нас", — признался Миколенко в эфире программы "Профутбол".

По словам игрока, в команде пока не могут точно назвать причины случившегося.

"Не хотел бы говорить, что у нас творится в раздевалке. Сейчас момент не из лучших. Каждый игрок команды ставит вопросы самому себе. По крайней мере, я пытаюсь разобраться в себе, прежде всего. Но, как видите, ничего не получается. Две ошибки, два гола..." — резюмировал футболист.

Напомним, что "Динамо" провело очередной невзрачный матч в чемпионате Украины, после чего побило клубный антирекорд. Команда находится всего в двух очках от зоны вылета в УПЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики "Динамо" вывесили кровавый баннер с Медведчуком.

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