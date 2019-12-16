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16 декабря • обновлено в 17:15
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Что творит: Селезнев исполнил невероятный трюк в матче чемпионата Турции

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Нападающий турецкого "Бурсаспора" Евгений Селезнев отметился эффектным финтом в матче второго по силе турецкого дивизиона против "Алтынорду".

Украинец подхватил мяч возле углового флажка и красиво пробросил мяч между ног сопернику, когда казалось, что выкрутиться из этой ситуации уже не получится.

Евгений Селезнев

Евгений Селезнев

Footboom.com

Селезнев начал поединок на скамейке для запасных и появился на поле лишь на 66-й минуте встречи. За почти полчаса игрового времени ему не удалось отметиться результативными действиями, а его команда закончила матч вничью 0:0.

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Стоит отметить, что в двух предыдущих играх украинский нападающий забил по голу, но это не помогло "Бурсаспору" уйти от поражений в этих поединках.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский забил во втором матче Серии А подряд.

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Тема
чемпионат Турции
Персона
Евгений Селезнев
Место
Турция
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