Фальшивка: "Ливерпуль" дико оконфузился после финала Лиги чемпионов в Киеве - фотофакт

Финалист Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" попал в курьезную ситуацию, объявив о подписании первого летнего новичка команды. "Красные" оформили переход из французского "Монако" 24-летнего бразильца Фабиньо, заплатив за него 45 миллионов евро (плюс пять миллионов монегаски могут получить в качестве бонусов).

"Ливерпуль" быстро проинформировал своих поклонников об этом трансфере, опубликовав фото, на котором Фабиньо ставит подпись под контрактом. Однако при ближайшим рассмотрение оказалось, что документ с названием "Соглашение игрока" является распечаткой пресс-конференции наставника англичан Юргена Клоппа накануне финала Лиги чемпионов с "Реалом".

Фабиньо ФК "Ливерпуль"

Как сообщал "Обозреватель", капитан мадридского "Реала" Серзио Рамос опозорился во время финала Лиги чемпионов, посмеявшись над травмой лидера "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха.