Что происходит в сборной Украины: опубликовано видео

Легионеры сборной Украини по футболу начали прибывать в лагерь команду накануне матчей отбора Евро-2020 с Сербией (7 июня) и Люксембургом (10 июня).

Первыми в харьковском отеле Superior Golf & Spa Resort появились игроки "Гента" Роман Яремчук и Игорь Пластун, Василий Кравец с "Леганес", Марьян Швед из "Селтика" и Иван Петряк, у которого пока действует контракт с "Ференцварошем ", пишет FootBoom.

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Позже к сборной присоединятся Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка и Роман Безус, а также еще трое футболистов из "молодежки". 27-28 мая прибудут остальные легионеры – Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Артем Кравец и Эдуард Соболь.

А 1 июня состав национальной команды пополнится игроками из украинской Премьер-лиги.

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