Что это?! Форвард "Динамо" отметился небывалым курьезом в матче с "Лацио"

Киевское "Динамо" отметилось невероятным курьезом во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с римским "Лацио". У одного из игроков "бело-синих" имели место проблемы с экипировкой.

Речь идет о бразильском нападающем Жуниоре Мораесе, который вышел на поле в шортах с перевернутой клубной эмблемой. При этом у его партнеров с формой было все в порядке.

С чем связана такая коллизия – неизвестно.

Отметим, что такой вариант экипировки оказался нефартовым для форварда. Сам Жуниор сыграл достаточно слабо, а его команда уступила на НСК "Олимпийский" – 0:2.

Как сообщал "Обозреватель", главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич после матча с "Лацио" рассказал, чего его команде не хватило для победы.