"Что ему там делать?" Алиев пристыдил "Динамо", сравнив его с "Шахтером"

Экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев признался, что нынешняя команда "Динамо" по уровню не сможет проявить себя в Лиге чемпионов.

"Даже если бы команда прошла туда на каком-то фарте, что ей там делать? Чтобы ей "мешок загружали"? Чтобы после каждой встречи "Олимпийский" освистывал ее, и болельщики вообще перестали ходить? Мы можем привести пример мадридского "Реала". После ухода Роналду, он посыпался. Был лидер. У нас нет лидера, нет такого футболиста! "Динамо" не стоит рядом даже с "Шахтером" сейчас", – отметил бывший полузащитник "Динамо" в интервью Sport Arena TV.

Александр Алиев dynamo.kiev.ua

Также он поделился мнением о работе бывшего главного тренера киевского клуба Александра Хацкевича.

"У Хацкевича в "Динамо" все прекрасно получилось. Да, он не стал чемпионом, не сыграл в Лиге чемпионов. А почему Суркис не купил тех футболистов, которых хотел купить Хацкевич? Уровнем выше, чтобы они смогли вывести "Динамо" в этот турнир. Финансовые реалии? Ну вот и спросите у Суркиса об этом. Хацкевич дал молодым футболистам дорогу в футбол. Очень многим!" - добавил Алиев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алиев рассказал о переменах в личной жизни своего друга и бывшего партнера по команде Артема Милевского.

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