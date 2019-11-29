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30 ноября • обновлено в 10:49
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"Что дальше?" Легенда "Динамо" прошелся по команде

7.2т
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Легендарный футболист "Динамо" Виктор Хлус раскритиковал игру команды в матче пятого тура Лиги Европы со шведским "Мальме".

Экс-нападающий "бело-синих" выразил уверенность в том, что нынешнего уровня подопечным Алексея Михайличенко не хватит для успешного выступления в турнире.

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Динамо – Мальме

Динамо – Мальме

ФК "Динамо" Киев

"Вместо досрочного выхода в плей-офф теперь футболисты "Динамо" превращаются в математиков, подсчитывая цифры и прогнозируя разные варианты, в надежде как же сыграют между собой "Копенгаген" и "Мальме". Если пропустили четыре мяча, значит, защита сыграла безобразно. Матч против "Мальме" подтвердил: не все еще гладко у "Динамо". Ну, "пролезем" при удачном стечении обстоятельств из группы, а что с такой игрой делать дальше?" – приводит слова Хлуса UA-Football.

Как сообщал OBOZREVATEL, в игре киевского "Динамо" с "Мальме" в Лиге Европы обнаружили странность.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Лига Европы Динамо – Мальме
Теги
ФК Динамо Киев ФК Мальме
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