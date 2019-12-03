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3 декабря • обновлено в 21:40
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"Что будете чувствовать, проиграв Украине?" Черчесова потроллили на жеребьевке Евро-2020

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не сразу нашел ответ на вопрос, что он будет чувствовать после того, как проиграет Украине в плей-офф чемпионата Европы-2020.

"Во-первых, я был рад с Андреем Шевченко поговорить, давно его не видел. Но если это случится, где-то в четвертьфинале или полуфинале. Я не хочу спорить проиграем мы или нет. Буду рад с ними встретиться, с друзьями своими", – после заминки ответил Черчесов корреспонденту Youtubе-канала "Любители" на пресс-конференции после жеребьевки Евро-2020.

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Напомним, что накануне сборная Украины по футболу на Евро-2020 попала в группу С. Были определены три команды-соперницы. Еще одна команда станет известна после стыковых матчей в марте. Позже Андрей Шевченко оценил жеребьевку для нашей сборной.

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Автор
Максим Богданов
Темы
жеребьевка Евро-2020 Евро-2020
Персона
Станислав Черчесов
Тег
Сборная Украины по футболу
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