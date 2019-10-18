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18 октября • обновлено в 22:23
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Чрезвычайная ситуация, как с Украиной: УЕФА ввел новые ограничения для России

3.5т Читать материал на украинском

Европейский футбольный союз (УЕФА) неожиданно принял решение не допустить матчей между командами из России и Косова, как и в случае РФ и Украины.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА после заседания комитета организации по чрезвычайным ситуациям. Решение было принято с учетом опасения по поводу безопасности проведения матчей между командами из России и Косова,

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Чрезвычайная ситуация, как с Украиной: УЕФА ввел новые ограничения для России

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"Что касается матчей между сборными Косова и России в отборочной группе А женского Евро-2021, рабочая группа УЕФА постановила, что обе игры (Косово – Россия, которая изначально должна была состояться 4 октября 2019-го и была перенесена, а также Россия - Косово, запланированная на 9 июня 2020-го) будут проведены на нейтральных полях", – уточняется в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА принял новое решение относительно матчей команд из России и Украины.

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