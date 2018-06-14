"Не могу молчать": автор антироссийских плакатов к ЧМ-2018 озвучил свою позицию

Украинский художник Андрей Ермоленко создал резонансные плакаты с антирекламой Чемпионата мира по футболу-2018, чтобы привлечь внимание к проблеме политзаключенных в России.

Об этом он рассказал в эфире ObozTV.

Facebook Андрея Ермоленко

Facebook Андрея Ермоленко

Facebook Андрея Ермоленко

Facebook Андрея Ермоленко

По словам художника, из-за многочисленных жалоб в администрацию Facebook на свои плакаты он был забанен. Однако затем аккаунт Ермоленко разблокировали и восстановили его резонансный пост.

"Ботофермы, которых очень много в России, дают очень много жалоб и блокируют те записи, которые им неугодны", - пояснил он.

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После публикации плакатов художник подвергся кибератаке в интернете. "Очень много ботов ломились ко мне в личку и кидали всякие вирусы, которые я не открывал", - отметил он.

При этом художник заявил, что не боится нападений в реальной жизни.

"Если я кого-то "заинтересую", так оно и будет. За последнее время на проукраинских активистов было много нападений, например в Одессе… Они хотят, чтобы их боялись, а если мы их будем бояться, они выиграли. Я так не хочу, тут логика очень простая", - подчеркнул он.

По словам Ермоленко, своими рисунками он хотел привлечь внимание к проблеме украинских политзаключенных в России.

"Нам сейчас главное вытащить наших парней из тюрем. Чемпионат мира мог бы быть одним из рычагов, чтобы Путин опомнился и перед чемпионатом их выпустил... Мне бы хотелось, чтобы этот вопрос подняли первыми наши спецслужбы. Но этого не произошло, я молчать не мог, а одним из катализаторов стала голодовка Олега Сенцова", - пояснил художник.

Ермоленко также сообщил, что является футбольным болельщиком, но трансляции ЧМ-2018 смотреть не намерен.

"Мне по барабану, кто станет чемпионом мира. Любой, кто станет чемпионом мира, будет причастен к тому, что Россия заработает деньги, а на эти деньги купит "гуманитарную помощь" в ОРДЛО. И потом из этой "гуманитарной помощи" будут стрелять в моих друзей", - заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своей серии плакатов художник Андрей Ермоленко изобразил жестокость РФ и ее агрессию в мире: сбитый "Боинг", украинских политзаключенных, бомбардировки в Алеппо. Его плакаты получили большой резонанс.

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