ЧМ-2018: в России попали впросак с "коллективным" туалетом

В России в ходе подготовки к проведению чемпионата мира 2018 года случился конфуз с туалетом. В частности, вопросы возникли из-за фото со стадиона "Волгоград Арена".

Снимок распространило издание V1.ru, а затем в скором времени удалило. На нем видно уборную с унитазами, между которыми нет перегородок.

Подлинность фото уже подтвердил подрядчик арены.

"Да, это действительно фото со стадиона "Волгоград Арена". Фото уборной было сделано в тот момент, когда в ней еще не были установлены перегородки. Все женские и мужские уборные на стадионе предусматривают наличие перегородок и дверей в соответствии с принятыми нормами и требованиями, в чем скоро смогут убедиться гости стадиона, которые попадут на тестовые матчи", — рассказала представитель управления корпоративных коммуникаций группы компаний "Стройтрансгаз" Аля Першина радиостанции "Говорит Москва".

Но пользователей это пояснение не остановило. "Побольше в ряд...", "Это - коммунальный туалет", "Как в бараке", - пишут они.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети показали самую страшную трибуну ЧМ-2018 в России.