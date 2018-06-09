ЧМ-2018: в Европарламенте раскритиковали решение ФИФА

Депутат Европарламента, сопредседатель парламентской ассамблеи "ЕВРОНЕСТ" Ребекка Хармс раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) за решение отдать ЧМ-2018 России.

"ФИФА показала неуважение к правам человека, выбрав Россию и Катар как страны, принимающие чемпионаты мира по футболу. В списке политзаключенных, находящихся в России, 158 фамилий, и мы опубликовали его, чтобы показать, какая ужасная ситуация с правами человека сегодня в России".– сказала Хармс в интервью Интерфакс.

Политик надеется, что те люди, которые любят футбол увидят истинное лицо России.

"Верим, что фаны из Европы, которые поедут на этот чемпионат мира в Россию, используют возможность узнать о плохой ситуации с правами человека и забытых заключенных в российском ГУЛАГ", – сказала Хармс.

Напомним, что ранеепозорные методыподготовки России к ЧМ-2018 вызвали бурю возмущения у фанатов.