ЧМ-2018: звезда "Зенита" забил гол в стиле украинских казаков - видеофакт

Сборная Сербии по футболу отметилась оригинальным голом в товарищеском матче накануне старта на чемпионате мира 2018 года. Подопечные Младена Крстаича разбили боливийцев – 5:1, а точный удар капитана балканцев Бронислава Ивановича напомнил забитый мяч из мультфильма "Как казаки в футбол играли".

Эпизод произошел на 42-й минуте встречи, которая проходила на "Меркур Арене" в австрийском Граце. После розыгрыша штрафного сербские футболисты начали переводить мяч друг другу по воздуху. В итоге после очередного паса партнера в падении через себя Иванович решился на удар с лета. Мяч буквально прошил вратарь боливийцев и оказался в сетке.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям сравнить гол игрока "Зенита" с фрагментом из знаменитого мультфильма.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Англии накануне ЧМ-2018 выиграла спарринг, забив два космических гола.