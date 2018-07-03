ЧМ-2018: сборная России понесла серьезную потерю перед четвертьфиналом ЧМ-2018

Ведущий футболист сборной России Юрий Жирков, вероятнее всего, пропустит четвертьфинальный поединок чемпионата мира по футболу 2018 года против Хорватии. 34-летний левый защитник получил повреждение в историческом для хозяев мундиале матче с командой Испании.

По данным "Спорт-Экспресс", у Жиркова диагностировано воспаление одной из мышц голени, что подтвердило проведенное накануне МРТ. Не исключено, что для игрока "Зенита" ЧМ-2018 на этом закончен. Отметим, что Жирков начинал в стартовом составе матчи россиян с Саудовской Аравией, Египтом и Испанией, в которых в сумме отыграл 222 минуты.

Новости Звезде сборной России грозит допинговый скандал

Напомним, четвертьфинал чемпионата мира 2018 года Россия – Хорватия состоится в субботу, 7 июля, на стадионе "Фишт" в Сочи. "Клетчатые" добились этого права, выиграв по пенальти у сборной Дании.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из английских спортивных журналистов едко высказался об успехе сборной России на домашнем мундиале.