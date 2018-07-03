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ЧМ-2018: сборная Бельгии повторила историческое достижение прежних чемпионатов мира

1.4тЧитать новость на украинском

Сборная Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Японии сотворила маленькое спортивное чудо.

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Команда горела 0:2 по ходу второго тайма, но смогла реабилитироваться и вырвать победу у "самураев".

Так эпично вернуться в игру на стадии плей-офф на чемпионатах мира удавалось сборной ФРГ еще в 1970 году в игре с Англией. Случилось это в дополнительное время (3:2).

Напомним, авторами камбэка бельгийцев стали защитник Ян Вертонген, который отдавал передачу головой, а получился неожиданный гол на 69 минуте. После сработали две замены Роберто Мартинеса – Феллайни на 74 и Шадли на 90+4 принесли победу своей команде.

Еще "дьяволы" стали первой командой с 1966 года, которая отыгралась и взяла верх над соперником в основное время матча плей-офф ЧМ, проигрывая с разницей в два гола или больше. На мундиале 1966 такой трюк удавался сборной Португалии, которая обыграла команду Северной Кореи (5:3).

OBOZREVATEL 3 июля проведет для вас онлайн-трансляции последних двух матчей 1/8 ЧМ - Швеция – Швейцария и Колумбия – Англия.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияРостов-на-Дону
Объекты
сборная Бельгии по футболусборная Японии по футболу
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