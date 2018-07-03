ЧМ-2018: сборная Бельгии повторила историческое достижение прежних чемпионатов мира

Сборная Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Японии сотворила маленькое спортивное чудо.

Команда горела 0:2 по ходу второго тайма, но смогла реабилитироваться и вырвать победу у "самураев".

Так эпично вернуться в игру на стадии плей-офф на чемпионатах мира удавалось сборной ФРГ еще в 1970 году в игре с Англией. Случилось это в дополнительное время (3:2).

Напомним, авторами камбэка бельгийцев стали защитник Ян Вертонген, который отдавал передачу головой, а получился неожиданный гол на 69 минуте. После сработали две замены Роберто Мартинеса – Феллайни на 74 и Шадли на 90+4 принесли победу своей команде.

Еще "дьяволы" стали первой командой с 1966 года, которая отыгралась и взяла верх над соперником в основное время матча плей-офф ЧМ, проигрывая с разницей в два гола или больше. На мундиале 1966 такой трюк удавался сборной Португалии, которая обыграла команду Северной Кореи (5:3).

OBOZREVATEL 3 июля проведет для вас онлайн-трансляции последних двух матчей 1/8 ЧМ - Швеция – Швейцария и Колумбия – Англия.