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ЧМ-2018: результаты матчей 30 июня

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На чемпионате мира по футболу в России в субботу, 30 июня, состоялись первые матчи 1/8 финала. В Казани и Сочи прошли два поединка.

На "Казань Арене" сборные Франции и Аргентины устроили фантастический бой, забив на двоих семь голов.Перед трибунами стадиона "Фишт" Уругвай, благодаря дублю невероятного Кавани, сенсационно отправил домой Португалию.

OBOZREVATEL предлагает все результаты ЧМ-2018 на 30 июня.

Франция – Аргентина 4:3 (1:1, 3:2) / ОТЧЕТ

Голы: 1:0 – 13, пенальти Гризманн, 1:1 – 41 Ди Мария, 1:2 – 48 Меркадо, 2:2 – 57 Павар, 3:2 – 64 Мбаппе, 4:2 – 68 Мбаппе, 4:3 – 90 Агуэро.
Франция – Льорис, Павар, Варан, Умтити, Люка Эрнандес, Погба, Канте, Мбаппе (Товен, 89), Гризманн (Фекир, 83), Матюиди (Толиссо, 75), Жиру.
Аргентина – Армани, Меркадо, Отаменди, Рохо (Фасио, 46), Тальяфико, Перес (Агуэро, 66), Маскерано, Банега, Павон (Меса, 75), Месси, Ди Мария.
Предупреждения: Рохо (11), Тальяфико (19), Маскерано (43), Банега (50), Матюиди (72), Павар (73), Отаменди (90), Жиру (90).

Франция – Аргентина

Франция – Аргентина

Франция – Аргентина

Франция – Аргентина

Франция – Аргентина

Уругвай – Португалия 2:1 (1:0, 1:1) / ОТЧЕТ

Голы: 1:0 – 7 Кавани, 1:1 – 55 Пепе, 2:1 – 62 Кавани.
Уругвай – Муслера, Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт, Торрейра, Нандес (Санчес, 81), Весино, Бентанкур (Родригес, 63), Кавани (Стуани, 74), Суарес.
Португалия – Руй Патрисиу, Рикарду Перейра, Пепе, Фонте, Геррейру, Бернарду Силва, Адриен Силва (Куарежма, 65), Вильям Карвалью, Жоау Мариу (Фернандеш, 85), Гонсалу Гедеш (Андре Силва, 74), Роналду.
Предупреждение: Роналду (90).

Уругвай – Португалия

Уругвай – Португалия

Уругвай – Португалия

Уругвай – Португалия

Уругвай – Португалия

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия
Объекты
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