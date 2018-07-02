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Чемпионат мира 2018
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Суперкамбэк Бельгии и феерия Неймара: результаты матчей ЧМ-2018 2 июля

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На чемпионате мира по футболу в России в понедельник, 2 июля, состоялись очередные матчи 1/8 финала. Игры прошли на стадионах в Самаре и Ростове-на-Дону.

На "Самара Арене" сборная Бразилии благодаря Неймару одолела мексиканцев со счетом 2:0. В Ростове-на-Дону драйвовый поединок выдали японцы с бельгийцами. "Самураи" вели в счете 2:0, но "дьяволы" вырулили из пике и вырвали победу - 3:2.

OBOZREVATEL предлагает все результаты ЧМ-2018 на 2 июля.

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Неймара унизили после матча с командой Мексики на ЧМ-2018

Бразилия – Мексика 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 - 51 Неймар, 2:0 - 88 Фирмино.

Бразилия - Алиссон, Фелипе Луис, Миранда, Силва, Фагнер, Каземиро, Паулиньо (Фернандиньо, 80), Неймар, Коутиньо (Фирмино, 86), Виллиан (Маркиньос, 90+1), Жезус.

Мексика - Очоа, Гальярдо, Сальседо, Айала, Альварес (Дос Сантос, 55), Гуардадо, Маркес (Лайюн, 46), Эррера, Лосано, Чичарито (Хименес, 60), Вела.

Предупреждения: Фелипе Луис, Каземиро – Альварес, Эррера, Сальседо, Гуардадо.

Бразилия - Мексика

Бразилия - Мексика

Бразилия - Мексика

Бразилия - Мексика

Бразилия - Мексика

Бразилия - Мексика

Бразилия - Мексика

Бельгия – Япония 3:2 (0:0, 3:2)

Голы: 0:1 – 48 Харагути, 0:2 – 52 Инуи, 1:2 – 69 Вертонген, 2:2 – 74 Феллайни, 3:2 – 90 Шадли.

Бельгия – Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, де Брюйне, Витцель, Феррейра Карраско (Шадли, 65), Мертенс (Феллайни, 65), Азар, Лукаку.

Япония – Кавасима, Сакаи, Йосида, Седзи, Нагатомо, Хасебе, Сибасаки (Ямагути, 81), Харагути (Хонда, 81), Кагава, Инуи, Осако.

Предупреждение: Сибасаки (40).

Бельгия - Япония

Бельгия - Япония

Бельгия - Япония

Бельгия - Япония

Бельгия - Япония

Бельгия - Япония

Бельгия - Япония

Бельгия - Япония

Напомним, что ранее Испания и Дания покинули турнир.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Объекты
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