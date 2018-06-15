МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу
Чемпионат мира 2018
ТаблицаКалендарьНовости

ЧМ-2018: результаты матчей 15 июня

1.9тЧитать новость на украинском

На чемпионате мира по футболу 2018 года в пятницу, 15 июня, прошли три матча группового этапа в квартетах А и В. Игровой день выдался невероятно эмоциональным и увенчался суперигрой Испании и Португалии, которые подарили болельщикам результативный поединок с шестью голами и хет-триком Криштиану Роналду.

Вашему вниманию результаты матчей ЧМ-2018 за 15 июня.

Новости
Криштиану Роналду стал автором уникального достижения чемпионатов мира

ЧМ-2018. Группа А. 1-й тур

Египет – Уругвай 0:1 (0:0, 0:1) / ОБЗОР
Гол: 0:1 – 90 Хименес.
Египет – Эль-Шенави, Фатхи, Габр, Хегази, Абдель-Шафи, Эль-Ненни, Хамед (Морси, 50), Уарда (Собхи, 82), Эль-Саид, Трезеге, Мохсен (Кахраба, 63).
Уругвай – Муслера, Варела, Хименес, Годин, Касерес, Нандес (Санчес, 58), Весино (Торрейра, 87), Бентанкур, де Арраскаэта (Родригес, 59), Суарес, Кавани.
Предупреждения: Морси (90), Хегази (90).

ЧМ-2018. Группа В. 1-й тур

Марокко – Иран 0:1 (0:0, 0:1) / ОБЗОР
Гол: 0:1 – 90, автогол Бухаддуз. Марокко – Мохамеди, Амрабат (Амрабат, 76), Бенатия, Саисс, Хакими, Эль-Ахмади, Буссуфа, Зиеш, Бельханда, Харит (да Кошта, 82), Эль-Кааби (Бухаддуз, 77).
Иран – Бейранванд, Резаян, Пуралиганджи, Чешми, Хаджсафи, Эбрахими (Хоссейни, 80), Джаханбахш (Годдос, 85), Шоджаеи (Тареми, 68), Амири, Ансарифард, Азмун.
Предупреждения: Шоджаеи (10), Эль-Ахмади (34), Джаханбахш (47), Ансарифард (90).

Португалия – Испания 3:3 (2:1, 1:2) / ОБЗОР
Голы: 1:0 – 4, пенальти Роналду, 1:1 – 24 Диего Коста, 2:1 – 44 Роналду, 2:2 – 55 Диего Коста, 2:3 – 58 Начо, 3:3 – 88 Роналду.
Португалия – Руй Патрисиу, Пепе, Геррейру, Соареш, Фонте, Вильям Карвалью, Моутинью, Гонсалу Гедеш (Андре Силва, 80), Бернарду Силва (Куарежма, 69), Бруну Фернандеш (Жоау Мариу, 68), Роналду.
Испания – де Хеа, Пике, Альба, Начо, Рамос, Бускетс, Коке, Иско, Сильва (Васкес, 86), Иньеста (Алькантара, 70), Диего Коста (Аспас, 77).
Предупреждения: Бускетс (17), Бруну Фернандеш (28).

Как сообщал OBOZREVATEL, матч Египта и Уругвая вызвал насмешки в соцсетях из-за низкой посещаемости.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия
Объекты
сборная Испании по футболусборная Уругвая по футболусборная Египта по футболусборная Португалии по футболусборная Марокко по футболусборная Ирана по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги