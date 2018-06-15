ЧМ-2018: результаты матчей 15 июня

На чемпионате мира по футболу 2018 года в пятницу, 15 июня, прошли три матча группового этапа в квартетах А и В. Игровой день выдался невероятно эмоциональным и увенчался суперигрой Испании и Португалии, которые подарили болельщикам результативный поединок с шестью голами и хет-триком Криштиану Роналду.

Вашему вниманию результаты матчей ЧМ-2018 за 15 июня.

Новости Криштиану Роналду стал автором уникального достижения чемпионатов мира

ЧМ-2018. Группа А. 1-й тур

Египет – Уругвай 0:1 (0:0, 0:1) / ОБЗОР

Гол: 0:1 – 90 Хименес.

Египет – Эль-Шенави, Фатхи, Габр, Хегази, Абдель-Шафи, Эль-Ненни, Хамед (Морси, 50), Уарда (Собхи, 82), Эль-Саид, Трезеге, Мохсен (Кахраба, 63).

Уругвай – Муслера, Варела, Хименес, Годин, Касерес, Нандес (Санчес, 58), Весино (Торрейра, 87), Бентанкур, де Арраскаэта (Родригес, 59), Суарес, Кавани.

Предупреждения: Морси (90), Хегази (90).

ЧМ-2018. Группа В. 1-й тур

Марокко – Иран 0:1 (0:0, 0:1) / ОБЗОР

Гол: 0:1 – 90, автогол Бухаддуз. Марокко – Мохамеди, Амрабат (Амрабат, 76), Бенатия, Саисс, Хакими, Эль-Ахмади, Буссуфа, Зиеш, Бельханда, Харит (да Кошта, 82), Эль-Кааби (Бухаддуз, 77).

Иран – Бейранванд, Резаян, Пуралиганджи, Чешми, Хаджсафи, Эбрахими (Хоссейни, 80), Джаханбахш (Годдос, 85), Шоджаеи (Тареми, 68), Амири, Ансарифард, Азмун.

Предупреждения: Шоджаеи (10), Эль-Ахмади (34), Джаханбахш (47), Ансарифард (90).

Португалия – Испания 3:3 (2:1, 1:2) / ОБЗОР

Голы: 1:0 – 4, пенальти Роналду, 1:1 – 24 Диего Коста, 2:1 – 44 Роналду, 2:2 – 55 Диего Коста, 2:3 – 58 Начо, 3:3 – 88 Роналду.

Португалия – Руй Патрисиу, Пепе, Геррейру, Соареш, Фонте, Вильям Карвалью, Моутинью, Гонсалу Гедеш (Андре Силва, 80), Бернарду Силва (Куарежма, 69), Бруну Фернандеш (Жоау Мариу, 68), Роналду.

Испания – де Хеа, Пике, Альба, Начо, Рамос, Бускетс, Коке, Иско, Сильва (Васкес, 86), Иньеста (Алькантара, 70), Диего Коста (Аспас, 77).

Предупреждения: Бускетс (17), Бруну Фернандеш (28).

Как сообщал OBOZREVATEL, матч Египта и Уругвая вызвал насмешки в соцсетях из-за низкой посещаемости.