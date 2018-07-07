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ЧМ-2018: обозревателя BBC в такси усыпили, обокрали и выкинули в центре Москвы

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Футбольного обозревателя британского "Би-би-си"усыпили и обобрали в московском такси. Ущерб составил около 1 тыс. фунтов

"Вечером в пятницу в правоохранительные органы столицы обратился гражданин Великобритании 1974 г.р., прибывший в Москву как обозреватель телекомпании "Би-би-си", чтобы освещать чемпионат мира по футболу, с заявлением о пропаже личных вещей и денег",- цитирует "Интерфакс" осведомлённого источника в правоохранительных органах.

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Потерпевший пояснил, что ночью с 5 на 6 июля он взял такси от Большого театра, в котором ему был предложен кофе.

"Гражданин Британии выпил кофе, потерял сознание и очнулся у метро "Динамо" без мобильного телефона и банковских карт",- рассказал источник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что иностранного болельщика ЧМ-2018 обокрали в России на 1 млн.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияМосква
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