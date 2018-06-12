ЧМ-2018 начался со скандала: спортивные итоги 11 июня

В Санкт-Петербурге перед стартом ЧМ-2018 произошло нападение на двух французских фанатов, а украинцы определились с наказанием соотечественникам, которые отправятся на российский мундиаль. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 11 июня.
Кроме того, лидер мадридского "Реала" Криштиану Роналду отказался от многомиллионного контракта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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