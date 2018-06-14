ЧМ-2018: на матче сборной России развернули флаг Украины

Во время стартового матча чемпионата мира-2018 между Россией и Саудовской Аравией на трибунах появился флаг Украины. Неизвестный болельщик размахивал "сине-желтым" флагом на своем секторе, сообщает Апостроф.

Напомним, что хозяева мундиаля принимают одну из лучших команд Азии на стадионе "Лужники" в Москве. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Россия – Саудовская Аравия. Начало игры – в 18:00 по киевскому времени.

Перед самим началом игры знаменитый английский исполнитель Робби Уильямс показал неприличный жест, который попал в прямой эфир.

Ранее сообщалось, что более 6000 украинских болельщиков купили билеты на чемпионат мира по футболу-2018.