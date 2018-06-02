ЧМ-2018: календарь матчей

В Москве состоялась жеребьевка финальной части 21-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет проведён в Восточной Европе. Также в первый раз Мундиаль состоится на территории двух частей света — Европы и Азии.

Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. Кроме того, на чемпионате впервые будет использована система видеоповторов.

Фото: СЭ

Вашему внимание расписание группового этапа. Время указано киевское.

ГРУППА А

Матч №1. 14 июня. 18.00. Москва. "Лужники". Россия – Саудовская Аравия

Матч №2. 15 июня. 15.00. Екатеринбург. Египет – Уругвай

Матч №17. 19 июня. 21.00. Санкт-Петербург. Россия – Египет

Матч №18. 20 июня. 18.00. Ростов-на-Дону. Уругвай – Саудовская Аравия

Матч №33. 25 июня. 17.00. Самара. Уругвай – Россия

Матч №34. 25 июня. 17.00. Волгоград. Саудовская Аравия – Египет

ГРУППА В

Матч №4. 15 июня. 18.00. Санкт-Петербург. Марокко – Иран

Матч №3. 15 июня. 21.00. Сочи. Португалия – Испания

Матч №19. 20 июня. 15.00. Москва. "Лужники". Португалия – Марокко

Матч №20. 20 июня. 21.00. Казань. Иран – Испания

Матч №35. 25 июня. 21.00. Саранск. Иран – Португалия

Матч №36. 25 июня. 21.00. Калининград. Испания – Марокко

ГРУППА C

Матч №5. 16 июня. 13.00. Казань. Франция – Австралия

Матч №6. 16 июня. 19.00. Саранск. Перу – Дания

Матч №22. 21 июня. 18.00. Самара. Дания – Австралия

Матч №21. 21 июня. 15.00. Екатеринбург. Франция – Перу

Матч №37. 26 июня. 17.00. Москва. "Лужники". Дания – Франция

Матч №38. 26 июня. 17.00. Сочи. Австралия – Перу

ГРУППА D

Матч №7. 16 июня. 16.00. Москва. "Спартак". Аргентина – Исландия

Матч №8. 16 июня. 22.00. Калининград. Хорватия – Нигерия

Матч №23. 21 июня. 21.00. Нижний Новгород. Аргентина – Хорватия

Матч №24. 22 июня. 18.00. Волгоград. Нигерия – Исландия

Матч №39. 26 июня. 21.00. Санкт-Петербург. Нигерия – Аргентина

Матч №40. 26 июня. 21.00. Ростов-на-Дону. Исландия – Хорватия

ГРУППА E

Матч №10. 17 июня. 15.00. Самара. Коста-Рика – Сербия

Матч №9. 17 июня. 21.00. Ростов-на-Дону. Бразилия – Швейцария

Матч №25. 22 июня. 15.00. Санкт-Петербург. Бразилия – Коста-Рика

Матч №26. 22 июня. 21.00. Калининград. Сербия – Швейцария

Матч №41. 27 июня. 21.00. Москва. "Спартак". Сербия – Бразилия

Матч №42. 27 июня. 21.00. Нижний Новгород. Швейцария – Коста-Рика

ГРУППА F

Матч №11. 17 июня. 18.00. Москва. "Лужники". Германия – Мексика

Матч №12. 18 июня. 15.00. Нижний Новгород. Швеция – Корея

Матч №27. 23 июня. 18.00. Сочи. Германия – Швеция

Матч №28. 23 июня. 21.00. Ростов-на-Дону. Корея – Мексика

Матч №43. 27 июня. 17.00. Казань. Корея – Германия

Матч №44. 27 июня. 17.00. Екатеринбург. Мексика – Швеция

ГРУППА G

Матч №13. 18 июня. 18.00. Сочи. Бельгия – Панама

Матч №14. 18 июня. 21.00. Волгоград. Тунис – Англия

Матч №29. 23 июня. 15.00. Москва. "Спартак". Бельгия – Тунис

Матч №30. 24 июня. 15.00. Нижний Новгород. Англия – Панама

Матч №45. 28 июня. 21.00. Калининград. Англия – Бельгия

Матч №46. 28 июня. 21.00. Саранск. Панама – Тунис

ГРУППА H