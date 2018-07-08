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Чемпионат мира 2018
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ЧМ-2018: футболист сборной России послал на три буквы тренера в игре с хорватами - видеофакт

9.6тЧитать новость на украинском

Футболист сборной России Артем Дзюба после замены отчетливо и от души послал на три буквы первого помощника главного тренера Мирослава Ромащенко. Инцидент произошел в матче 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии.

Артем Дзюба

"Артикуляция была четкой. Интересно, чего же такого обидного ему сказал Мирослав. Мастера читать по губам наверняка разберутся", - говорится в сообщении Telegram-канала "ЭкСпорт".

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"Это за Украину!" В сборной Хорватии победу над Россией посвятили нашей стране - эффектное видео

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Россия - Хорватия завершилась в серии пенальти победой "клетчатых" с общим счетом 6:5.

Эту победу хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик. Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Артем Дзюба
Место
Россия
Объект
сборная Хорватии по футболу
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Doc
Doc
А что за гомик на 20й секунде?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Такое могло показаться только украинцам. Вот же убогая нация!
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