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ЧМ-2018: фанаты "Динамо" отреагировали на скандал с Видой

2.4тЧитать новость на украинском

Фанаты киевского "Динамо" поблагодарили бывшего капитана команды Домагоя Виду за его видео в поддержку Украины после победы над Россией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2018 года.

Во время товарищеского матча "бело-синих" со швейцарским "Люцерном" на сборах в Австрии болельщики вывесили плакат с надписью на хорватском языке "Спасибо, Домагой". Соответствующее фото появилось в группе Troublemakers & Ultras Action в социальной сети Facebook.

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Таким образом поклонники киевлян отреагировали на видео, в котором Вида посвятил победу над россиянами Украине. Вместе с бывшим игроком "Динамо" Огненом Вукоевичем один из лидеров сборной Хорватии передал привет всем фанатам из нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России призвали наказать Домагоя Виду за выкрик "Слава Украине!" после выхода в полуфинал ЧМ-2018. При этом Международная федерация футбола вынесла игроку предупреждение.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Домагой Вида
Объекты
сборная Хорватии по футболуФК Динамо Киев
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