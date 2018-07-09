ЧМ-2018: фанаты "Динамо" отреагировали на скандал с Видой

Фанаты киевского "Динамо" поблагодарили бывшего капитана команды Домагоя Виду за его видео в поддержку Украины после победы над Россией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2018 года.

Во время товарищеского матча "бело-синих" со швейцарским "Люцерном" на сборах в Австрии болельщики вывесили плакат с надписью на хорватском языке "Спасибо, Домагой". Соответствующее фото появилось в группе Troublemakers & Ultras Action в социальной сети Facebook.

Таким образом поклонники киевлян отреагировали на видео, в котором Вида посвятил победу над россиянами Украине. Вместе с бывшим игроком "Динамо" Огненом Вукоевичем один из лидеров сборной Хорватии передал привет всем фанатам из нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России призвали наказать Домагоя Виду за выкрик "Слава Украине!" после выхода в полуфинал ЧМ-2018. При этом Международная федерация футбола вынесла игроку предупреждение.