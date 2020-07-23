Марика сказал, что произойдет с фанатами "Шахтера" после назначения Луческу в "Динамо"

Известный румынский форвард Чиприан Марика, выступавший за донецкий "Шахтер" с 2004 по 2007 год, прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского "Динамо".

По словам бывшего футболиста, он очень удивлен такому повороту в карьере специалиста, с которым он пересекся в "Шахтере".

"Соперничество между "Динамо" и "Шахтером" обычно было очень серьезным. Мистер любит испытания, ведь это случалось с ним и ранее, верно? (Луческу в 2002 году перешел из "Галатасарая" в "Бешикташ") Очевидно, что такое решение серьезно заденет чувства фанатов "Шахтера". Они явно не смогут переварить это назначение, ведь Мирча сотворил историю донецкого клуба, - сказал Марика в интервью mediafax.ro.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского "Динамо" вместо отправленного в отставку Алексея Михайличенко.

Сразу после презентации Луческу прокомментировал свое назначение на пост тренера "Динамо".

Позже СМИ сказали, сколько румын будет получать в киевской команде.