Вратарь-бомбардир: в сети вспомнили о поразительном футбольном рекорде

28 ноября исполнилось 20 лет неординарному событию в мире футбола: парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт забил три мяча в одном матче.

Это достижение, которое никому из голкиперов на профессиональном уровне повторить не удалось.

Чилаверт забил 8 голов за сборную Парагвая

Хет-трик Чилаверта, который на то время уже стал легендой сборной Парагвая, пришелся на обычный матч чемпионата Аргентины. "Велес Сарсфилд", за который выступал парагвайский вратарь, принимал "Феррокариль Оэсте". Арбитр назначил в матче три пенальти, а Чилаверт все три 11-метровых реализовал. Поединок завершился со счетом 6:1.

Хосе Луис Чилаверт

Чилаверт неоднократно признавался лучшим вратарем мира – в 1995-м, 1997-м и 1998 году. Однако, несмотря на очень надежные действия в рамке ворот, особенностью голкипера являлся его талант бомбардира: в частности, он являлся мастером исполнения штрафных ударов и пенальти.

Вот лишь один из голов парагвайской легенды футбола, который он забил со своей половины поля:

Как сообщал OBOZREVATEL, в чемпионате Мексики вратарь забил сумасшедший гол ударом через все поле.

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