Украинский футболист, бывший защитник "Барселоны" Дмитрий Чигринский рассказал о своей дружбе с шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем и конфликте шведа с Пепом Гвардиолой.

"Златан очень своеобразный. Думаю, не все правильно его понимают, интерпретируют то, кто он такой со своим характером. Люди думают, что он любит показуху, а на самом деле он такой и есть. Он не любит все эти заискивания. Если ты с чем-то не согласен, говори ему в лицо, он тебя будет больше уважать, чем когда ты только смеешься, что он такую шутку пустил", – сказал Чигринский в интервью Вацко Live.

Златан Ибрагимович и Дмитрий Чигринский soccernews.ru

Украинец вспомнил о том, как общался с Ибрагимовичем.

"Когда я только пришел из "Шахтера", искры летели, с первых тренировок взял правило "Либо ты, либо тебя". Так вышло, что попал Ибре жестко, он сразу после тренировки подошел, сказал: "Браво, Иисус (прозвище Чигринского - Ред.), браво". И у нас нормально с ним сразу пошло. Плюс мы жили с ним в одном отеле где-то месяц-полтора. Иногда на тренировки вместе ездили, иногда он меня забирал", – поделился воспоминаниями Дмитрий.

Ибрагимович, Гвардиола, Моуриньо Marca

Однажды Ибрагимович признался украинцу, что мечтает покинуть "Барселону". Причиной был его конфликт с Гвардиолой.

"Помню, Украина играла товарищеский матч со Швецией на Кипре. Ко мне подошел Ибрагимович и сказал: "Иисус, я должен уйти от этого гея", имея в виду Гвардиолу. Сказал, что больше не может терпеть такое отношение", – отметил Чигринский.

Напомним, Дмитрий Чигринский провел в "Барселоне" только один сезон 2009/10.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты "Манчестер Сити" выразили недовольство работой Пепа Гвардиолы на должности главного тренера клуба, о чем уведомили испанского специалиста во время 45-минутного разговора в раздевалке.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!