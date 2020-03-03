Главная Новости
3 марта • обновлено в 18:34
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Чигринский рассказал о ненависти Ибрагимовича к Гвардиоле

2.2т
Читать материал на украинском

Украинский футболист, бывший защитник "Барселоны" Дмитрий Чигринский рассказал о своей дружбе с шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем и конфликте шведа с Пепом Гвардиолой.

"Златан очень своеобразный. Думаю, не все правильно его понимают, интерпретируют то, кто он такой со своим характером. Люди думают, что он любит показуху, а на самом деле он такой и есть. Он не любит все эти заискивания. Если ты с чем-то не согласен, говори ему в лицо, он тебя будет больше уважать, чем когда ты только смеешься, что он такую шутку пустил", – сказал Чигринский в интервью Вацко Live.

Златан Ибрагимович и Дмитрий Чигринский

Златан Ибрагимович и Дмитрий Чигринский

soccernews.ru

Украинец вспомнил о том, как общался с Ибрагимовичем.

"Когда я только пришел из "Шахтера", искры летели, с первых тренировок взял правило "Либо ты, либо тебя". Так вышло, что попал Ибре жестко, он сразу после тренировки подошел, сказал: "Браво, Иисус (прозвище Чигринского - Ред.), браво". И у нас нормально с ним сразу пошло. Плюс мы жили с ним в одном отеле где-то месяц-полтора. Иногда на тренировки вместе ездили, иногда он меня забирал", – поделился воспоминаниями Дмитрий.

Ибрагимович, Гвардиола, Моуриньо

Ибрагимович, Гвардиола, Моуриньо

Marca

Однажды Ибрагимович признался украинцу, что мечтает покинуть "Барселону". Причиной был его конфликт с Гвардиолой.

"Помню, Украина играла товарищеский матч со Швецией на Кипре. Ко мне подошел Ибрагимович и сказал: "Иисус, я должен уйти от этого гея", имея в виду Гвардиолу. Сказал, что больше не может терпеть такое отношение", – отметил Чигринский.

Напомним, Дмитрий Чигринский провел в "Барселоне" только один сезон 2009/10.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты "Манчестер Сити" выразили недовольство работой Пепа Гвардиолы на должности главного тренера клуба, о чем уведомили испанского специалиста во время 45-минутного разговора в раздевалке.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Автор
Денис Карпов
Персоны
Пеп Гвардиола Златан Ибрагимович Дмитрий Чигринский
Тег
ФК Барселона
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Ставка матча
все ставки
Миннесота Уайлд
VS
Нэшвилл Предаторз
Победа Миннесоты с нулевой форой
1.69 Сделать ставку
Виннипег Джетс
VS
Баффало Сэйбрз
Победа Виннипега с нулевой форой
1.61 Сделать ставку
Тампа-Бэй Лайтнинг
VS
Бостон Брюинз
Победа Тампы с нулевой форой
1.80 Сделать ставку
Нью-Йорк Рейнджерс
VS
Сент-Луис Блюз
Победа Сент-Луиса с нулевой форой
1.71 Сделать ставку
Питтсбург Пингвинз
VS
Оттава Сенаторз
Победа Питтсбурга с форой в -1,5 шайбы
1.91 Сделать ставку
Нью-Йорк Айлендерс
VS
Монреаль Канадиенс
Победа Монреаля или ничья в основное время
1.69 Сделать ставку
Сакраменто Кингз
VS
Вашингтон Уизардз
Победа Сакраменто с форой в -5,5 очка
1.92 Сделать ставку
Лос-Анджелес Лейкерс
VS
Филадельфия Сиксерс
Победа Лос-Анджелеса с форой в -11,5 очка
1.70 Сделать ставку
Ювентус
VS
Милан
Победа гостей с форой (+1)
1.87 Сделать ставку
Финикс Санс
VS
Торонто Рэпторз
Победа Финикса с форой в +4,5 очка
1.89 Сделать ставку