Четыре матча без побед: как "Динамо" играло с "Ювентусом". Видео

Матч первого тура Лиги чемпионов между "Динамо" и "Ювентусом", который состоится во вторник, 20 октября, станет пятой встречей команд в еврокубках.

Впервые киевский клуб встречался с туринцами в четвертьфинале ЛЧ 1997/98. Тогда подопечные Валерия Лобановского дали бой прошлогодним финалистам турнира, сыграв вничью 1:1 в первом поединке, который прошел в Италии. На гол Андрея Гусина ответил Филиппо Индзаги.

В ответном матче киевлянам при невероятной поддержке трибун (около 100 тысяч зрителей) не удалось сотворить сенсацию. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом "Ювентуса" после гола все того же Индзаги. В начале второй половины Сергей Ребров восстановил паритет в счете, но равенство держалось недолго. Сначала неугомонный форвард туринцев оформил хет-трик, а затем Алессандро Дель-Пьеро добил нашу команду – 1:4.

В следующий раз "Динамо" встречалось с "Ювентусом" на групповом этапе Лиги чемпионов 2002/03. Во втором туре киевляне под руководством Алексея Михайличенко приехали на выезд в Турин и проиграли поединок с разгромным счетом 0:5.

Перед заключительным матчем группы победа гарантировала "Динамо" выход в плей-офф со второго места. Итальянский гранд вышел на игру полурезервным составом, но киевляне не сумели этим воспользоваться. После перерыва Максим Шацких открыл счет, однако "Ювентусу" удалось перевернуть ситуацию на поле за 8 минут, забив два быстрых гола – 1:2. Несмотря на это, подопечные Михайличенко оставались на второй позиции в группе до 92-й минуты, пока "Ньюкасл" не вырвал победу в выездном поединке против "Фейеноорда" и не отправил "Динамо" в Кубок УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов между киевским клубом и "Ювентусом".