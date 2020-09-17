Четыре испанских клуба заинтересовались нападающим "Динамо"

Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль привлек внимание четырех испанских клубов.

Как сообщается на странице Castanazos Top в Twitter, интерес к футболисту проявляют "Сельта" и "Эльче" из Ла Лиги и "Эспаньйол" и "Альмерия" из второго по силе дивизиона.

Напомним, что Фран Соль перешел в "Динамо" из Нидерландов, где он выступал за "Виллем II", зимой 2019 года. За это время нападающий провел 22 матча за киевский клуб, отличившись четырьмя голами и двумя результативными передачами. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, турецкий "Ризеспор" нацелился на датского полузащитника "Динамо" Миккеля Дуэлунда.

Кроме того, украинская команда может провернуть трансферную бомбу, вернув одного из лучших легионеров клуба последних лет Александара Драговича.